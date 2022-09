Anderlecht opent tegen Silkeborg: "We gaan veel energie en goesting tonen"

In de Jupiler Pro League loopt het de laatste weken niet zo gesmeerd voor paars-wit. Sinds de Europese kwalificatie boekten ze een 1 op 9. Maar coach Mazzu heeft toch vertrouwen voor de clash met Silkeborg: "Dit is een andere competitie. We beginnen met een positief gevoel, want het is al een poos geleden dat de club nog heeft deelgenomen aan een groepsfase. We gaan veel energie en goesting tonen."

Silkeborg staat in de Deense competitie voorlopig op een vierde plaats. "Het is een ploeg die voetbal speelt vanuit een klassieke 4-3-3. Ze houden van ritmeveranderingen, hebben veel beweging en spelen de bal van voet tot voet", weet Mazzu.

Of aanwinst Jan Vertonghen klaar is om een hele match te spelen, weet Mazzu nog niet, maar hij is wel overtuigd dat de recordinternational "iets extra kan brengen op het niveau van ervaring en maturiteit".