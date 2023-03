Anderlecht trekt donderdagavond naar Villarreal om zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Conference League. Het zou wel eens een hete avond kunnen worden in Spanje, want door een knal van Dreyer gelooft paars-wit nog in zijn kansen. "We willen de bal, want Anderlecht heeft spelers met kwaliteit die gevaarlijk zijn", is coach Quique Setién op zijn hoede.