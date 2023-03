LIVE: Kan Anderlecht stunten bij Villarreal en doorstoten naar kwartfinales Conference League?

clock 4' eerste helft, minuut 4. Anderlecht onder druk. Anderlecht ziet af in deze beginfase. Morales zorgt voor nervositeit in de zestien en dropt de bal voor doel. Bij Anderlecht moeten ze een hoekschop toestaan. Die landt in de handen van Verbruggen. . Anderlecht onder druk Anderlecht ziet af in deze beginfase. Morales zorgt voor nervositeit in de zestien en dropt de bal voor doel. Bij Anderlecht moeten ze een hoekschop toestaan. Die landt in de handen van Verbruggen.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Verbruggen voelt een eerste keer de bal. Villarreal eist het balbezit op en is al een tweede keer dreigend. Opnieuw is het Baena die zijn kans waagt, dit keer met een schot vanaf de rand van de zestien. Recht in de handen van Verbruggen.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Villarreal meteen gevaarlijk. Villarreal komt meteen erg gevaarlijk opzetten. Baena kan zomaar infiltreren in de zestien, omspeelt Verbruggen, maar krijgt de bal dan niet meer tussen de palen. Toch meteen een stevige waarschuwing voor Anderlecht.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 21:01 eerste helft, 21 uur 01. Aftrap. Scheidsrechter Marco Di Bello fluit de wedstrijd op gang in het felgele Estadio de la Cerámica. Kan Anderlecht stunten tegen Villarreal?

clock 20:48 vooraf, 20 uur 48.

clock 20:45 vooraf, 20 uur 45. Na 6 jaar opnieuw in Europese kwartfinale? Voor Anderlecht is het geleden van het seizoen 2016-17 dat het nog eens kon doorstoten naar een Europese kwartfinale. Paars-wit rekende toen in de 1/8e finales van de Europa League af met het Cypriotische APOEL Nicosia en kwam in de kwartfinales vervolgens uit tegen het grote Manchester United. Anderlecht hield United thuis op een 1-1-gelijkspel en brak op Old Trafford pas in de verlengingen. Manchester United won uiteindelijk de Europa League, het versloeg Ajax in de finale.



clock 20:41 Marc Coucke is er helemaal klaar voor. vooraf, 20 uur 41. Marc Coucke is er helemaal klaar voor.

clock 20:40 vooraf, 20 uur 40. Uitkijken voor geel. Debast en Arnstad moeten uitkijken voor een gele kaart. Pakken ze er toch één, dan zijn ze geschorst voor een eventuele kwartfinale.

clock 20:39 vooraf, 20 uur 39.

clock 20:36 vooraf, 20 uur 36. Villarreal verloor nog nooit van Belgisch team. Villarreal speelt pas voor de tweede keer tegen een Belgische opponent. In het seizoen 2010-11 versloeg het Club Brugge twee keer met 2-1 in de groepsfase van de Europa League. Anderlecht doet nu al beter met de draw in de heenwedstrijd. Kan het Villarreal nu ook een eerste nederlaag tegen een Belgisch team aansmeren?

clock 20:31 vooraf, 20 uur 31. Villarreal al vier matchen ongeslagen. Villarreal lijkt zijn dipje in de Spaanse competitie te boven. Na een pijnlijke 0 op 12 pakte het tweemaal de volle buit, weliswaar tegen staartploegen Getafe en Almeria, en bleef het ook tegen Real Betis ongeslagen met een 1-1-gelijkspel. Tussendoor hield het ook Anderlecht op een draw.

clock 20:28 Hier moet het vanavond gebeuren voor Anderlecht. vooraf, 20 uur 28. Hier moet het vanavond gebeuren voor Anderlecht.

clock 20:17 vooraf, 20 uur 17. Winst en gelijkspel. Zowel Anderlecht als Villarreal stond afgelopen weekend voor een belangrijke opdracht in de eigen competitie. Voor Anderlecht liep dat goed af, dankzij een 2-0-overwinning tegen Cercle Brugge blijft paars-wit in de running voor een plek in de Europe Play-offs. Villarreal deed dan weer een slechte zaak in de strijd voor Europees voetbal. De nummer zes van La Liga bleef op eigen veld op een 1-1-gelijkspel steken tegen de nummer vijf, Real Betis. Villarreal blijft zo op vier punten van de vijfde plek en een Europa League-ticket hangen. Als zesde ligt het wel op koers voor de Conference League.



clock 20:17 Zo'n 900 Anderlecht-supporters zijn meegereisd naar Villarreal. vooraf, 20 uur 17. Zo'n 900 Anderlecht-supporters zijn meegereisd naar Villarreal.

clock 20:13 vooraf, 20 uur 13. Drie wissels bij Villarreal. In tegenstelling tot Anderlecht worden er bij Villarreal wel enkele wissels doorgevoerd t.o.v. de heenwedstrijd. Trigueros, Mojica en Pascual verhuizen naar de bank, hun plaatsen worden ingenomen door Spaans international Gerard Moreno, Alberto Moreno en Terrats.

clock 20:08 vooraf, 20 uur 08.

clock 19:50 vooraf, 19 uur 50.

clock 19:35 vooraf, 19 uur 35. Geen Slimani in de basis. Daar is de basiself van Anderlecht. Opvallend: net als vorige week start Slimani - goed voor 2 goals tegen Cercle - op de bank tegen Villarreal. Raman krijgt opnieuw het vertrouwen van Riemer. Ook de tien overige namen zijn dezelfde als vorige week. Verbruggen, Murillo, Debast, Vertonghen, N'Diaye, Diawara, Verschaeren, Refaelov, Dreyer, Amuzu, Raman.

Verbruggen, Murillo, Debast, Vertonghen, N’Diaye, Diawara, Verschaeren, Refaelov, Dreyer, Amuzu, Raman.