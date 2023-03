Anderlecht wil voorbij favoriet Villarreal: "Een match waarin we eigenlijk alles te winnen hebben"

clock 08:34 vooraf, 08 uur 34. We hebben vertrouwen na onze recente prestaties. We hebben in de heenwedstrijd al getoond dat we ons kunnen meten met een ploeg als Villarreal, dus we moeten er vol in geloven. Yari Verschaeren (Anderlecht). We hebben vertrouwen na onze recente prestaties. We hebben in de heenwedstrijd al getoond dat we ons kunnen meten met een ploeg als Villarreal, dus we moeten er vol in geloven. Yari Verschaeren (Anderlecht)

We kunnen wel stellen dat Villarreal de duidelijke favoriet is, gezien hun Europese ervaring én het thuisvoordeel. Maar anderzijds weten wij ook tot wat we in staat zijn. Dit is zo'n wedstrijd waarin we eigenlijk alles te winnen hebben. Anderlecht-coach Brian Riemer.

Het is ook een topervaring voor onze jonge spelers. Je bereikt niet elke dag een kwartfinale van een Europese competitie en die kans hebben we. Dus ja, ik geloof dat we een goede kans maken. Het wordt een zware strijd, maar we zijn er klaar voor. Anderlecht-coach Brian Riemer.

Europese top in voorbije jaren. Villarreal won in 2021 de Europa League en stootte vorig seizoen door tot de halve finales van de Champions League. Toch is Anderlecht niet kansloos tegen de nummer 6 uit La Liga. Vorige week dwongen de Brusselaars thuis een 1-1-gelijkspel af waardoor alles nog open ligt voor de return.

Het idee is om te doen wat we altijd doen. We zijn geen ploeg die afwacht, dus we gaan het veld op om te winnen en de bal te hebben. We willen kansen bij elkaar spelen en hen ver van onze goal houden, de wedstrijd in handen nemen. Villarreal-coach Quique Setien.

Anderlecht = Villarreal. Volgens de 64-jarige Spaanse coach zal zijn Deense collega Brian Riemer zijn spelers bij Anderlecht met een gelijkaardige opdracht het veld opsturen. "Ik denk dat zij hetzelfde willen doen. Hun idee over het spel lijkt op het onze en daarom zullen ze spelen zoals ze dat in eigen huis deden." "Wij zullen de bal hebben, maar we weten hoe gevaarlijk ze zijn. Ze hebben goeie spelers met de kwaliteit om het ons moeilijk te maken."



"Wij zullen de bal hebben, maar we weten hoe gevaarlijk ze zijn. Ze hebben goeie spelers met de kwaliteit om het ons moeilijk te maken."

Knal Dreyer houdt kansen gaaf. Alles kan nog voor Anderlecht. Paars-wit sleepte in de heenmatch tegen Villarreal een gelijkspel uit de brand. Nochtans moest het snel achtervolgen na een goal van Trigueros, maar Dreyer deed het Lotto Park daveren met een heerlijke knal. De return in Spanje belooft warm te worden.

Conference League: Heerlijke knal Dreyer houdt Europese droom van Anderlecht in leven tegen Villarreal

Opstelling Villarreal CF: José Manuel Reina, Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza, Ramón Terrats, Daniel Parejo, Manu Trigueros, Samuel Chukwueze, Gerard Moreno, Yéremi Pino

Opstelling Anderlecht: Bart Verbruggen, Michael Murillo, Zeno Debast, Jan Vertonghen, Killian Sardella, Yari Verschaeren, Kristian Arnstad, Majeed Ashimeru, Anders Dreyer, Islam Slimani, Francis Amuzu