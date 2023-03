Waarom Basaksehir zijn "belangrijkste match van jaar" vanavond al speelt tegen AA Gent

clock 12:12 vooraf, 12 uur 12. AA Gent speelt op woensdag, omdat Fenerbahçe morgen ook in Istanbul speelt. Normaal zijn de wedstrijden van de Conference League op donderdag, maar uitzonderlijk vindt er al eens een wedstrijd op woensdag plaats – om organisatorische redenen. Zowel Basaksehir als Fenerbahçe is gehuisvest in Istanbul. Fenerbahçe speelt morgen in de 1/8e finale van de Europa League in het Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi tegen Sevilla. Voor de organisatie, onder meer vanwege de veiligheid in de stad, is maar 1 Europese thuismatch tegelijk mogelijk. Daarom is Basaksehir-AA Gent vanavond al in Basaksehir Fatih Terim. De aftrap is om 18 uur. . AA Gent speelt op woensdag, omdat Fenerbahçe morgen ook in Istanbul speelt Normaal zijn de wedstrijden van de Conference League op donderdag, maar uitzonderlijk vindt er al eens een wedstrijd op woensdag plaats – om organisatorische redenen.



Zowel Basaksehir als Fenerbahçe is gehuisvest in Istanbul. Fenerbahçe speelt morgen in de 1/8e finale van de Europa League in het Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi tegen Sevilla.



Voor de organisatie, onder meer vanwege de veiligheid in de stad, is maar 1 Europese thuismatch tegelijk mogelijk. Daarom is Basaksehir-AA Gent vanavond al in Basaksehir Fatih Terim. De aftrap is om 18 uur.

AA Gent won dit seizoen geen enkele keer Europees op verplaatsing, maar ze hebben zoveel energie en vechtlust in hun spel, dat we ze niet mogen onderschatten. Basaksehir-coach Emre Belozoglu.

Dit wordt de belangrijkste match van het jaar voor ons, misschien zelfs in de geschiedenis van de club. In ons team hebben alleen Adnan Januzaj en ik ervaring met Europese kwartfinales. Maar we zijn goed voorbereid. Basaksehir-coach Emre Belozoglu.

Drogere omstandigheden (dan vorige week) en het thuisvoordeel spelen in ons voordeel. We hebben een grote kans. Basaksehir-coach Emre Belozoglu.

Basaksehir is ongeslagen in 6 Europese thuismatchen dit seizoen. He won 4 keer en speelde 2 keer gelijk. Bij de zeges maakte het telkens 3 goals.

Alles wat Gift Orban momenteel aanraakt, gaat meteen binnen. Maar in de 1e helft tegen Zulte Waregem heeft hij geen bal aangeraakt, het moet op dat vlak dus was meezitten. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck.

Vanhaezebrouck: "We zijn niet kansloos". Gent-coach Hein Vanhaezebrouck stapte strijdvaardig het vliegtuig op naar Turkije. "We zullen er klaar voor zijn. Al was ik wel liever met een betere uitgangspositie afgereisd. Nu moeten we bijna zeker winnen of het in de strafschoppen klaren."



Een Europese uitmatch winnen lukte Gent nog niet dit seizoen. "Het is tijd om buitenshuis eens een resultaat neer te zetten dat de moeite waard is", zegt Vanhaezebrouck. "Dat moet ook als we willen doorgaan."



Als Gent zich voorbij Basaksehir worstelt, staat het in de kwartfinales. "En misschien krijg je in die ronde weer een haalbare kaart tegenover je. Voor je het weet, sta je in de halve finales. Dan is de rest ook niet meer zo heel veraf", droomt de Gent-coach luidop.



"Maar we mogen niet te ver vooruitlopen. Laat ons hopen dat we morgen een goede match spelen, dan maken we kans om te winnen."

clock 18:01 vooraf, 18 uur 01. Ook Tarik Tissoudali reisde mee. Zijn rentree wordt na de interlandbreak van eind deze maand verwacht.

Bekijk het verslag van de heenmatch:

We hebben zeker het gevoel dat kwalificatie mogelijk is. We waren vorige week beter, maar door het veld konden we nog weinig creëren. We zakken toch met extra vertrouwen af naar Turkije. Het is een haalbare tegenstander. Ik denk dat we zeker niet minder zijn dan zij. Matisse Samoise (AA Gent).

Basaksehir - AA Gent. Europese voetbalfans moeten extra aandachtig zijn: AA Gent speelt woensdagavond (18 u) al zijn return in de 1/8e finales van de Conference League. Op Radio 1 mist u geen trap van de return tegen Basaksehir in Turkije.

Opstelling Istanbul Basaksehir. Volkan Babacan, Ömer Ali Sahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Adnan Januzaj, Stefano Okaka Chuka, Serdar Gürler

Opstelling KAA Gent. Davy Roef, Núrio, Michael Ngadeu-Ngadjui, Kamil Piatkowski, Alessio Castro-Montes, Sven Kums, Hong Hyun-seok, Julien De Sart, Malick Fofana, Hugo Cuypers, Gift Emmanuel Orban