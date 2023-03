AA Gent speelt woensdag al tegen Basaksehir: "We zijn zeker niet de mindere ploeg"

clock 17:55

vooraf, 17 uur 55. We hebben zeker het gevoel dat kwalificatie mogelijk is. We waren vorige week beter, maar door het veld konden we nog weinig creëren. We zakken toch met extra vertrouwen af naar Turkije. Het is een haalbare tegenstander. Ik denk dat we zeker niet minder zijn dan zij. Matisse Samoise (AA Gent).