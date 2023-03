AA Gent speelt woensdag al tegen Basaksehir: "Het is tijd dat we buitenshuis eens winnen"

clock 19:47

vooraf, 19 uur 47. Vanhaezebrouck: "We zijn niet kansloos". Gent-coach Hein Vanhaezebrouck stapte strijdvaardig het vliegtuig op naar Turkije. "We zullen er klaar voor zijn. Al was ik wel liever met een betere uitgangspositie afgereisd. Nu moeten we bijna zeker winnen of het in de strafschoppen klaren." Een Europese uitmatch winnen lukte Gent nog niet dit seizoen. "Het is tijd om buitenshuis eens een resultaat neer te zetten dat de moeite waard is", zegt Vanhaezebrouck. "Dat moet ook als we willen doorgaan." Als Gent zich voorbij Basaksehir worstelt, staat het in de kwartfinales. "En misschien krijg je in die ronde weer een haalbare kaart tegenover je. Voor je het weet, sta je in de halve finales. Dan is de rest ook niet meer zo heel veraf", droomt de Gent-coach luidop. "Maar we mogen niet te ver vooruitlopen. Laat ons hopen dat we morgen een goede match spelen, dan maken we kans om te winnen." .