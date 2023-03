Januzaj speelt vanavond met Basaksehir in Gent: "Deel van familie komt kijken"

clock 07:58 vooraf, 07 uur 58. Januzaj: "Naar Basaksehir voor speelminuten". Nieuwkomer Adnan Januzaj kwam gisteren ook mee naar de pc. Onze landgenoot wordt sinds vorige maand gehuurd van Sevilla, waar hij nauwelijks aan spelen toekwam. "Ik ben gelukkig bij Basaksehir. Ik ben er nog niet lang, maar hoop snel veel wedstrijden te spelen. Ik koos voor deze club om meer speeltijd te krijgen en ook vanwege de coach", vertelde Januzaj. De 15-voudige Rode Duivel maakte vrijdag zijn debuut in de met 1-0 verloren wedstrijd tegen Alanyaspor. Hij viel in en speelde 32 minuten. Januzaj hoopt dat hij in Turkije indruk kan maken op de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco. "Maar ik focus in de eerste plaats op mijn club, dan zien we wel wat er gebeurt", aldus Januzaj, die toegaf dat hij AA Gent niet zo goed kent. "Er zijn geen gemakkelijke wedstrijden in Europa. We weten dat het moeilijk zal zijn. We moeten met de juiste mentaliteit het veld opgaan en zullen proberen om huiswaarts te keren met de 3 punten." "Een deel van mijn familie zal morgen de wedstrijd bijwonen, want Brussel ligt toch dicht bij Gent." . Januzaj: "Naar Basaksehir voor speelminuten" Nieuwkomer Adnan Januzaj kwam gisteren ook mee naar de pc. Onze landgenoot wordt sinds vorige maand gehuurd van Sevilla, waar hij nauwelijks aan spelen toekwam.



Geen Özil, coach Emre speelt ook voor slachtoffers aardbeving. De coach van Basaksehir is Emre Belözoglu, de 101-voudige oud-international. Voor hem is de Conference League een belangrijk doel, hij verwacht een zware wedstrijd tegen AA Gent. "We zullen erg gemotiveerd zijn en willen een positief resultaat", moet hij het wel zonder Mesut Özil doen. De Duitse voormalige ster, die dit seizoen nagenoeg voortdurend in de lappenmand ligt, sukkelt met rugpijn. De competitie in Turkije hervatte pas eind februari na de zware aardbevingen. Basaksehir speelde een maand geen wedstrijden. "Mensenlevens zijn belangrijker dan voetbal. Maar we zijn profs en dit is onze job. Dat neemt niet weg dat de pijn groot is", zei Emre Belözoglu daarover. "Het leven gaat uiteindelijk voort. We vertegenwoordigen hier ons land en onze mensen en we willen hen blij maken."



Wat mogen we verwachten van Istanbul Basaksehir? Istanbul Basaksehir is geen onbekende voor de Belgische voetballiefhebber, want in de play-offronde van de Conference League schakelde het Antwerp uit. Basaksehir staat momenteel 5e in de Süper Lig, al verloor het zijn laatste competitiematchen wel telkens met 1-0. Bekendste spelers van Basaksehir zijn Rode Duivel Adnan Januzaj (die amper mag spelen), aanvaller Stefan Okaka (ex-Anderlecht) en Lucas Biglia (ook ex-Anderlecht). "Ze hebben graag de bal en kunnen heel goed voetballen", weet Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. "Ze beheersen dat heel technische passing game perfect. Enkele spelers zijn heel comfortabel aan de bal. Het zal aan ons zijn om te verhinderen dat ze hun spel kunnen spelen."



We hebben al moeilijkere ploegen geklopt in het verleden, maar makkelijk wordt het niet. Basaksehir heeft wellicht iets meer dan wij, onder meer een ruimere kern. Meestal zeg ik dat de kansen fiftyfifty zijn, maar dan moeten we morgen toch een goed resultaat behalen om dat te behouden. Hein Vanhaezebrouck (coach Gent)

Opstelling KAA Gent. Davy Roef, Matisse Samoise, Kamil Piatkowski, Michael Ngadeu-Ngadjui, Jordan Torunarigha, Núrio, Sven Kums, Julien De Sart, Hong Hyun-seok, Hugo Cuypers, Gift Emmanuel Orban

Opstelling Istanbul Basaksehir. Volkan Babacan, Ömer Ali Sahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Caner Erkin, Lucas Biglia, Eden Karzev, Deniz Türüç, Adnan Januzaj, Stefano Okaka Chuka, Serdar Gürler