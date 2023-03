Hein Vanhaezebrouck over Basaksehir: "We hebben al moeilijkere ploegen geklopt"

clock 16:23

vooraf, 16 uur 23. Wat mogen we verwachten van Istanbul Basaksehir? Istanbul Basaksehir is geen onbekende voor de Belgische voetballiefhebber, want in de play-offronde van de Conference League schakelde het Antwerp uit. Basaksehir staat momenteel 5e in de Süper Lig, al verloor het zijn laatste competitiematchen wel telkens met 1-0. Bekendste spelers van Basaksehir zijn Rode Duivel Adnan Januzaj (die amper mag spelen), aanvaller Stefan Okaka (ex-Anderlecht) en Lucas Biglia (ook ex-Anderlecht). "Ze hebben graag de bal en kunnen heel goed voetballen", weet Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. "Ze beheersen dat heel technische passing game perfect. Enkele spelers zijn heel comfortabel aan de bal. Het zal aan ons zijn om te verhinderen dat ze hun spel kunnen spelen." .