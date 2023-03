Kijk vanaf 18u25 live: Anderlecht met Refaelov en Raman tegen Villarreal

clock 18:03 Veteraan Perbet, op dit moment bij Luik topschutter in 1e nationale, heeft een verleden bij Villarreal. Zijn voorkeur is duidelijk. vooraf, 18 uur 03. Veteraan Perbet, op dit moment bij Luik topschutter in 1e nationale, heeft een verleden bij Villarreal. Zijn voorkeur is duidelijk.

Anderlecht zal veel goals moeten maken om een kans te maken om Villarreal uit te schakelen. In deze Conference League trapte de Gele Onderzeeër er in twee wedstrijden zes binnen tegen Hajduk Split en Austria Wien, en vier tegen Lech Poznan en Hapoel Beer Sheva.

Anderlecht vs Spanje. Het is al ruim tien jaar geleden dat Anderlecht nog eens een Spaans team trof in Europa. In 2012 kwam Malaga in de groepsfase van de Champions League met 0-3 winnen in Brussel. Paars-wit sleepte in Spanje op het nippertje een 2-2 uit de brand.

Opstelling Villarreal. Villarreal won zaterdag met 0-2 bij Almeria. Coach Setien voert vanavond liefst vijf wissels door, waardoor de bezoekers eigenlijk met een veredeld B-elftal spelen. Onder anderen Torres en Pino zitten op de bank.

Opstelling Anderlecht. Brian Riemer verandert in elke linie iets aan zijn opstelling van vorig weekend tegen Gent. N'Diaye neemt de linksachter van Sardella over, Refaelov vervangt Ashimeru en Raman is in plaats van Slimani de diepe spits. Best een offensief elftal van Anderlecht, dus.

Parejo: "Meteen bij de les zijn". De ervaren middenvelder Dani Parejo schoof mee aan de perstafel gisteren. "Met Anderlecht treffen we een prima tegenstander. Ze houden van combinatievoetbal, dus we mogen hen niet laten voetballen. We zullen dadelijk bij de les moeten zijn, willen we hier iets rapen."

Anderlecht heeft een sterk team met een spelsysteem en -concept waar ik me in kan vinden. In die opzichten lijkt het team wat op ons. Villarreal-coach Quique Sétien.

Villarreal-coach Sétien verwacht lastige avond. Quique Sétien, de coach van de nummer 6 uit Spanje, verwacht een taaie brok te hebben aan paars-wit. "We mogen Anderlecht niet in zijn spel laten komen, anders krijgen we problemen", zei de Spanjaard. "Anderlecht heeft een sterk team met een spelsysteem en -concept waar ik me in kan vinden." Dat wist Brian Riemer ook al, Anderlecht wil ook de bal. "In die opzichten lijkt het team wat op ons. De Anderlecht-spelers hebben het dit seizoen wat moeilijk in de competitie, maar ik zag veel van hun matchen, zoals de 1-0-nederlaag afgelopen weekend tegen AA Gent, en ken hun kwaliteiten."



"Anderlecht heeft een sterk team met een spelsysteem en -concept waar ik me in kan vinden." Dat wist Brian Riemer ook al, Anderlecht wil ook de bal.



"In die opzichten lijkt het team wat op ons. De Anderlecht-spelers hebben het dit seizoen wat moeilijk in de competitie, maar ik zag veel van hun matchen, zoals de 1-0-nederlaag afgelopen weekend tegen AA Gent, en ken hun kwaliteiten."



Live op alle Sporza-kanalen. De tv-uitzending begint om 18.25 uur op Canvas. Maarten Vangramberen ontvangt Gert Verheyen en Franky Van der Elst in de studio. Peter Vandenbempt verzorgt het commentaar. Op Radio 1 geeft Stef Wijnants commentaar, de tv-uitzending wordt ook op deze pagina gestreamd, bovenop de live tekstverslaggeving.



Op Radio 1 geeft Stef Wijnants commentaar, de tv-uitzending wordt ook op deze pagina gestreamd, bovenop de live tekstverslaggeving.

We vormen alleszins geen team waar je makkelijk tegen scoort. Ze zullen op hun best moeten zijn. Anderlecht-coach Brian Riemer.

Onze voetbalstijl ligt dicht bij die van Villarreal. We willen allebei de bal. Het wordt een interessante match om te volgen. Het zou mooi zijn als we flink uitpakken, maar dat gebeurt niet vaak in de heenmatch. Laat ons dus maar gaan voor een goed resultaat met het oog op de return. Anderlecht-coach Brian Riemer.

Opstelling Anderlecht. Bart Verbruggen, Michael Murillo, Zeno Debast, Jan Vertonghen, Moussa Ndiaye, Anders Dreyer, Amadou Diawara, Lior Refaelov, Yari Verschaeren, Francis Amuzu, Benito Raman

Opstelling Villarreal CF. José Manuel Reina, Juan Foyth, Aïssa Mandi, Jorge Cuenca, Johan Mojica, Manu Trigueros, Daniel Parejo, Alex Baena, Samuel Chukwueze, Jorge Pascual, José Luis Morales