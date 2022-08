Van Bommel dropt getalenteerde Anthony Valencia voor het eerst in de basis in retrun tegen Lillestrøm

clock 19:06 vooraf, 19 uur 06. Turkse hel wacht op Antwerp. De Great Old kan zich vanavond kwalificeren voor de laatste voorronde van de Conference League, maar om ook de poulefases te halen ligt er nog heel wat werk op de plank. Zo lijkt de volgende tegenstander Istanbul Basaksehir te worden dat zijn heenmatch met 1-3 won bij het IJslandse Breidablik. Basaksehir is het team van onder meer Mesut Özil, Nacer Chadli en Lucas Biglia. Geen makkelijke klus. . Turkse hel wacht op Antwerp De Great Old kan zich vanavond kwalificeren voor de laatste voorronde van de Conference League, maar om ook de poulefases te halen ligt er nog heel wat werk op de plank. Zo lijkt de volgende tegenstander Istanbul Basaksehir te worden dat zijn heenmatch met 1-3 won bij het IJslandse Breidablik. Basaksehir is het team van onder meer Mesut Özil, Nacer Chadli en Lucas Biglia. Geen makkelijke klus.

clock 19:01 vooraf, 19 uur 01. Nog een half uurtje tot de aftrap en de spelers zijn, in hoeverre dat nog nodig is, aan hun opwarming begonnen. Antwerp begint straks met een bonus van 2 doelpunten aan de return. In de heenwedstrijd in Lillestrøm won de Great Old met 1-3. Na de pauze maakte Radja Nainggolan toen het verschil met 2 doelpunten. Hieronder kan u alles in afwachting van de aftrap nog eens herlezen.

clock 18:45 vooraf, 18 uur 45. 4 Noorse veranderingen. Bij Lillestrøm wel enkele nieuwe namen: Ranger, Rösler, Helland en Lundemo zijn namelijk nieuwe namen in vergelijking met vorige week. Lillestrøm staat momenteel 2e in de Noorse competitie, afgelopen weekend moest het wel nog vrede nemen met een gelijkspel tegen Tromsø. In de slotseconden zorgde doelman doelman Mads Hedenstad Christiansen voor de gelijkmaker.

clock 18:30 vooraf, 18 uur 30. Van Bommel gunt Valencia eerste basisplaats. Geen al te grote verrassingen bij Antwerp vanavond. Coach Van Bommel kiest in de basis wel voor de getalenteerde Anthony Valencia die de voorbije wedstrijden enkele mooie zaken liet zien in de invalbeurten die hij kreeg. Verder krijgt Frey opnieuw de voorkeur op Janssen en moeten 'anciens' als Alderweireld, Nainggolan en De Laet ook weer aan de bak.

clock 13:58 vooraf, 13 uur 58. Mark van Bommel heeft zijn start bij Antwerp alleszins niet gerateerd. In Europa werden er nog geen fouten gemaakt, in de competitie is Stamnummer 1 leider met 9 op 9. "We probeerden zo snel mogelijk duidelijkheid in het elftal te brengen, steeds rekening houdend met de tegenstander", verklaart Van Bommel de prima start. "Je kan dan wel eens verliezen, maar de jongens houden vertrouwen in het idee. Zo'n vertrouwen kun je niet geven, je moet dat voelen als speler."



clock 13:58 vooraf, 13 uur 58. 1-3 in de heenmatch? Dat biedt mogelijkheden, maar anderzijds is het ook maar 1-3. Een tegendoelpunt kan snel vallen en dan kan het alle kanten uit. Kijk maar naar Union, al speelde het wel op verplaatsing in een heksenketel. We mogen en kunnen nu niet arrogant zijn om veel te wisselen. Mark van Bommel (coach Antwerp).

clock 13:55 vooraf, 13 uur 55. Antwerp - Lillestrøm. Antwerp heeft vorige week donderdag al meer dan de helft van het werk gedaan op Noorse bodem. Na de 1-3-zege op het veld van Lillestrøm lijkt kwalificatie slechts een formaliteit. "De uitslag van het heenduel was een heel goed Europees resultaat", vertelde de Antwerpse T1 Mark van Bommel vanochtend. "De verwachtingen zijn hoog en we hebben een aantal nieuwe spelers gekocht, maar dat is geen garantie dat we zullen doorstoten."

clock Opstelling Antwerp. Jean Butez, Ritchie De Laet, Toby Alderweireld, William Pacho, Sam Vines, Pieter Gerkens, Radja Nainggolan, Alhassan Yusuf, Anthony Valencia, Michael Frey, Michel Ange Balikwisha Opstelling Antwerp Jean Butez, Ritchie De Laet, Toby Alderweireld, William Pacho, Sam Vines, Pieter Gerkens, Radja Nainggolan, Alhassan Yusuf, Anthony Valencia, Michael Frey, Michel Ange Balikwisha

clock Opstelling Lillestrøm SK. Mads Christiansen, Espen Bjørnsen Garnås, Colin Rösler, Vetle Dragsnes, Lars Ranger, Kaan Kairinen, Marius Lundemo, Eskil Edh, Pål André Helland, Hólmbert Aron Friðjónsson, Ylldren Ibrahimaj Opstelling Lillestrøm SK Mads Christiansen, Espen Bjørnsen Garnås, Colin Rösler, Vetle Dragsnes, Lars Ranger, Kaan Kairinen, Marius Lundemo, Eskil Edh, Pål André Helland, Hólmbert Aron Friðjónsson, Ylldren Ibrahimaj