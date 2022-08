LIVE: Debutant Valencia zet Antwerp al snel op rozen tegen Lillestrøm

clock 40' eerste helft, minuut 40. Gezapig kabbelt de wedstrijd richting de rust. Antwerp is baas en heeft een voorsprong te pakken, Lillestrøm lijkt zich nu al neer te leggen bij het meesterschap van de roodhemden. . Gezapig kabbelt de wedstrijd richting de rust. Antwerp is baas en heeft een voorsprong te pakken, Lillestrøm lijkt zich nu al neer te leggen bij het meesterschap van de roodhemden.

Valencia erover. Koppen is nog niet de specialiteit van Valencia. Hij komt goed ingelopen op een voorzet van Vines, maar kopt vrij hoog over. Het is echt wachten op de 2-0.

Anthony Valencia is een diamantje om te koesteren. Dit keer gaat hij een onnauwkeurige pass van Nainggolan nog ophalen en brengt hij het Antwerpse aanvalsspel opnieuw op gang. Het eerste half uur van de jonge Ecuadoraan is best indrukwekkend.

Antwerp stapelt kansen op. De Great Old is aan het morsen met de kansen. De Laet brengt een scherp aangesneden hoekschop opnieuw voor doel, maar niemand is gevolgd. Even later trapt Gerkens van dichtbij een voorzet van Valencia vol op Christiansen.

Met een enorm verband om zijn hoofd komt Lillestrøm-verdediger Rösler opnieuw het veld op. Het is afwachten of hij nog lang kan blijven staan.

Blessure. Rösler is stevig aan het hoofd geraakt en heeft heel wat verzorging nodig om het bloed te stelpen. De spelers nemen intussen de tijd om wat te drinken.

Valencia doet het zeer goed bij zijn debuut. Als linksvoetige snijdt hij telkens bijzonder gevaarlijk naar binnen. Ik heb er een uitroepteken achter gezet, het is een mannetje om te volgen. Tom Boudeweel op Radio 1.

Valencia bijna met nummer 2. De loopacties van de snelle Valencia zijn uitstekend. Hij duikt opnieuw in de rug van Garnas, maar kan dit keer niet goed genoeg bij de bal om Christiansen nogmaals te verschalken.

Vol vertrouwen gaat de thuisploeg op zoek naar een dubbele voorsprong. Nainggolan mag aanleggen voor een vrije trap vanop een hele interessante plek, maar zijn schot mist richting.

Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 12 door Michael Frey van Antwerp. 1, 0.

Valencia doet het wel! Wat een knappe goal van de jonge Ecuadoraan Anthony Valencia! Hij snijdt uitstekend naar binnen, neemt de pass van Nainggolan mee en werkt vanuit een scherpe hoek heel fraai af. 1-0, de Great Old nu al op rozen!

Gerkens laat het liggen. Antwerp komt heel dicht bij het openingsdoelpunt! Alderweireld speelt zichzelf knap vrij in het strafschopgebied en zet voor tot bij Gerkens die vlak voor de doellijn de bal van de voet laat springen en vergeet te scoren.

Antwerp neemt over. De openingsminuten waren voor de manschappen van Geir Bakke, maar Antwerp neemt nu over. Een schot van Yusuf wordt afgeblokt en doelman Christiansen heeft veel moeite met de daaropvolgende hoekschop, maar duwt het leer toch nog weg.



Het concept van de Noren is duidelijk: de lange bal op Fridjonsson en dan proberen om razendsnel aan te sluiten. In de openingsminuten lijkt dat in elk geval de juiste formule.

Niet Antwerp, maar Lillestrøm komt een eerste keer piepen. Kairinen probeert te trappen vanaf de rand van het strafschopgebied, maar komt op zijn weg wat Antwerpse benen tegen. De Noren zijn complexloos begonnen aan deze partij.

Aftrap. Het zijn de bezoekers die de wedstrijd op gang trappen. Kan Antwerp meteen de controle nemen?

