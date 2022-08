Antwerp-coach Mark van Bommel: "We mogen en kunnen nu niet arrogant zijn"

clock 13:58 vooraf, 13 uur 58. Mark van Bommel heeft zijn start bij Antwerp alleszins niet gerateerd. In Europa werden er nog geen fouten gemaakt, in de competitie is Stamnummer 1 leider met 9 op 9. "We probeerden zo snel mogelijk duidelijkheid in het elftal te brengen, steeds rekening houdend met de tegenstander", verklaart Van Bommel de prima start. "Je kan dan wel eens verliezen, maar de jongens houden vertrouwen in het idee. Zo'n vertrouwen kun je niet geven, je moet dat voelen als speler." . Mark van Bommel heeft zijn start bij Antwerp alleszins niet gerateerd. In Europa werden er nog geen fouten gemaakt, in de competitie is Stamnummer 1 leider met 9 op 9. "We probeerden zo snel mogelijk duidelijkheid in het elftal te brengen, steeds rekening houdend met de tegenstander", verklaart Van Bommel de prima start. "Je kan dan wel eens verliezen, maar de jongens houden vertrouwen in het idee. Zo'n vertrouwen kun je niet geven, je moet dat voelen als speler."



1-3 in de heenmatch? Dat biedt mogelijkheden, maar anderzijds is het ook maar 1-3. Een tegendoelpunt kan snel vallen en dan kan het alle kanten uit. Kijk maar naar Union, al speelde het wel op verplaatsing in een heksenketel. We mogen en kunnen nu niet arrogant zijn om veel te wisselen. Mark van Bommel (coach Antwerp).

Antwerp - Lillestrøm. Antwerp heeft vorige week donderdag al meer dan de helft van het werk gedaan op Noorse bodem. Na de 1-3-zege op het veld van Lillestrøm lijkt kwalificatie slechts een formaliteit. "De uitslag van het heenduel was een heel goed Europees resultaat", vertelde de Antwerpse T1 Mark van Bommel vanochtend. "De verwachtingen zijn hoog en we hebben een aantal nieuwe spelers gekocht, maar dat is geen garantie dat we zullen doorstoten."