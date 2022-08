Felice Mazzu waarschuwt Anderlecht: "We mogen Paide niet onderschatten"

Francis Amuzu en Sergio Gomez, die flirten met een transfer, zitten in de kern. "Voor Sergio is 90 minuten wellicht nog te veel en met Marco Kana nemen we geen risico's."

vooraf, 14 uur 28. Zal Felice Mazzu enkele jongens wat meer speelminuten gunnen? Killian Sardella lijkt te mogen rekenen op een basisplaats. "Maar ik beschouw iedereen als een titularis", vertelde de T1 nog. Francis Amuzu en Sergio Gomez, die flirten met een transfer, zitten in de kern. "Voor Sergio is 90 minuten wellicht nog te veel en met Marco Kana nemen we geen risico's." .

vooraf, 14 uur 26. Anderlecht - Paide. Dat het een gezondheidswandeling was, is misschien wat overdreven, maar Anderlecht kwam vorige week in Tallinn amper in de problemen tegen Paide. "Maar er is nog niets binnen", waarschuwt RSCA-coach Felice Mazzu. "Als we niet geconcentreerd zijn, dan kan Paide die nederlaag meteen ophalen. Ze kunnen sterker zijn als wij hen onderschatten. Een makkelijke match kan dan moeilijk worden." .