Anderlecht-Paide: basisplaats voor onder meer Sardella, Raman en Olsson

clock 19:06 vooraf, 19 uur 06. Laatste voorronde lonkt. Anderlecht is 90 minuten verwijderd van de laatste voorronde in de Conference League. In die laatste ronde wacht hoogstwaarschijnlijk Young Boys Bern. Zij zitten in dezelfde uitgangspositie als Anderlecht en verdedigen een 2-0 voorsprong in eigen huis. . Laatste voorronde lonkt Anderlecht is 90 minuten verwijderd van de laatste voorronde in de Conference League. In die laatste ronde wacht hoogstwaarschijnlijk Young Boys Bern. Zij zitten in dezelfde uitgangspositie als Anderlecht en verdedigen een 2-0 voorsprong in eigen huis.

clock 14:29 vooraf, 14 uur 29. Ik voel me goed. Ik kan alleen maar tevreden zijn. Ik heb een vrije rol en ik kan hier mijn kwaliteiten kwijt. Yari Verschaeren (Anderlecht). Ik voel me goed. Ik kan alleen maar tevreden zijn. Ik heb een vrije rol en ik kan hier mijn kwaliteiten kwijt. Yari Verschaeren (Anderlecht)

clock 14:28 vooraf, 14 uur 28. Zal Felice Mazzu enkele jongens wat meer speelminuten gunnen? Killian Sardella lijkt te mogen rekenen op een basisplaats. "Maar ik beschouw iedereen als een titularis", vertelde de T1 nog. Francis Amuzu en Sergio Gomez, die flirten met een transfer, zitten in de kern. "Voor Sergio is 90 minuten wellicht nog te veel en met Marco Kana nemen we geen risico's." . Zal Felice Mazzu enkele jongens wat meer speelminuten gunnen? Killian Sardella lijkt te mogen rekenen op een basisplaats. "Maar ik beschouw iedereen als een titularis", vertelde de T1 nog. Francis Amuzu en Sergio Gomez, die flirten met een transfer, zitten in de kern. "Voor Sergio is 90 minuten wellicht nog te veel en met Marco Kana nemen we geen risico's."

clock 14:27 vooraf, 14 uur 27. We moeten goed beginnen en doorgaan op het elan van onze eerste helft tegen Seraing. . Felice Mazzu (coach Anderlecht). We moeten goed beginnen en doorgaan op het elan van onze eerste helft tegen Seraing. Felice Mazzu (coach Anderlecht)

clock 14:26 vooraf, 14 uur 26. Anderlecht - Paide. Dat het een gezondheidswandeling was, is misschien wat overdreven, maar Anderlecht kwam vorige week in Tallinn amper in de problemen tegen Paide. "Maar er is nog niets binnen", waarschuwt RSCA-coach Felice Mazzu. "Als we niet geconcentreerd zijn, dan kan Paide die nederlaag meteen ophalen. Ze kunnen sterker zijn als wij hen onderschatten. Een makkelijke match kan dan moeilijk worden." . Anderlecht - Paide Dat het een gezondheidswandeling was, is misschien wat overdreven, maar Anderlecht kwam vorige week in Tallinn amper in de problemen tegen Paide. "Maar er is nog niets binnen", waarschuwt RSCA-coach Felice Mazzu. "Als we niet geconcentreerd zijn, dan kan Paide die nederlaag meteen ophalen. Ze kunnen sterker zijn als wij hen onderschatten. Een makkelijke match kan dan moeilijk worden."

clock Opstelling Anderlecht. Hendrik Van Crombrugge, Killian Sardella, Wesley Hoedt, Hannes Delcroix, Michael Murillo, Kristoffer Olsson, Adrien Trebel, Majeed Ashimeru, Francis Amuzu, Sebastiano Esposito, Benito Raman Opstelling Anderlecht Hendrik Van Crombrugge, Killian Sardella, Wesley Hoedt, Hannes Delcroix, Michael Murillo, Kristoffer Olsson, Adrien Trebel, Majeed Ashimeru, Francis Amuzu, Sebastiano Esposito, Benito Raman

clock Opstelling Paide Linnameeskond. Mihkel Aksalu, Andre Frolov, Abdul Yusif, Ragnar Klavan, Joseph Saliste, Karl Mööl, Dominique Celidor Simon, Kaimar Saag, Foday Darboe, Kristofer Piht, Siim Luts Opstelling Paide Linnameeskond Mihkel Aksalu, Andre Frolov, Abdul Yusif, Ragnar Klavan, Joseph Saliste, Karl Mööl, Dominique Celidor Simon, Kaimar Saag, Foday Darboe, Kristofer Piht, Siim Luts