LIVE: Lior Refaelov zet Anderlecht al vroeg op rozen in Estland

Lange ballen en veel duels. De studieronde is nog bezig in de openingsfase van deze partij.

eerste helft, minuut 3. Lange ballen en veel duels. De studieronde is nog bezig in de openingsfase van deze partij. .

clock 18:21

vooraf, 18 uur 21. Zelfs in Estland is het warm. Het zomert in Estland. Zelfs in het noorden van Europa is het puffen en zweten onder een stralende zon. Bij de aftrap zal het kwik nog altijd 28 graden aangeven. .