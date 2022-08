LIVE: Fabio Silva en Lior Refaelov bezorgen Anderlecht dubbele voorsprong

De bal rolt opnieuw in Tallinn. Komt Anderlecht nog in de problemen?

tweede helft, minuut 46. De bal rolt opnieuw in Tallinn. Komt Anderlecht nog in de problemen? .

clock 19:35

rust, 19 uur 35. Comfortabele voorsprong. We gaan rusten met een 0-2-voorsprong voor Anderlecht. Het werd wakker geschud door twee grote kansen van de thuisploeg. Lior Refaelov zette paars-wit al vroeg op rozen door een vroeg doelpunt. Nadien dicteerde Anderlecht de wet, de Esten waren niet bij machte om Hendrik van Crombrugge te bedreigen. In het slot van de eerste helft zorgde Fabio Silva nog voor de verlossende 0-2. Daardoor lijkt de terugmatch in het Lotto Park nu al overbodig. .