Radja Nainggolan zet Antwerp in een zetel met 2 goals tegen Lillestrøm

Lillestrøm - Antwerp in een notendop:

Antwerp vergeet meesterschap uit te buiten

Scoren na amper 4 minuten en 41 seconden, veel beter kon de wedstrijd niet beginnen voor Antwerp. Miyoshi schilderde een hoekschop op het hoofd van Almeida en die liet doelman Christiansen kansloos achter met een rake kopbal. De toon was meteen gezet: rustig meesterschap voor Antwerp en een amechtig Lillestrøm dat achter de bal aanholde. De thuisploeg had op eigen veld weinig tot niks in de pap te brokken, de vraag hoe Antwerp het defensief zou doen zonder Alderweireld bleef lang onbeantwoord. Maar ondanks het duidelijke overwicht kon Antwerp na de vroege goal niet meer voor gevaar zorgen, van enige diepgang was geen sprake. De bezoekers riepen zo het onheil over zich af en staken Lillestrøm zelfs een handje toe. Na balverlies van Nainggolan kwam een voorzet van Kairinen met wat meeval bij Knudsen en die bracht de thuisploeg vlak voor de rust langszij.

Nainggolan duwt Lillestrøm naar de uitgang

Lillestrøm ging kort na de rust nog even door op zijn elan. Butez moest plat toen Ibrahimaj na een knappe infiltratie vanuit een scherpe hoek uithaalde. Het momentum leek voor de thuisploeg tot Pettersson de bal knullig inleverde bij Miyoshi. Balikwisha liet de lage voorzet van de Japanner slim passeren en zo kon Nainggolan van dichtbij makkelijk scoren.



De start van de tweede helft was zo een kopie van de eerste met een snelle Antwerpse goal na iets meer dan 4 minuten. Het vervolg kende helaas ook een vergelijkbaar verloop. "We zitten naar het grote niets te kijken. Er gebeurt zo weinig, een beetje naar het beeld van de stad", vatte Sporza-commentator Tom Boudeweel het samen.



Toch was het een kwartier voor het einde nog even flink schrikken voor Antwerp. Na slecht uitverdedigen van Miyoshi kreeg Fridjonsson op aangeven van Helland een uitgelezen kans op de 2-2, maar hij gleed de bal net naast.



Antwerp ontsnapte, maar kort voor het einde besliste Nainggolan de wedstrijd met zijn tweede van de avond. Vanaf het halve maantje krulde hij de bal enig mooi voorbij Christiansen in doel. 1-3, Antwerp kan met een prima uitgangspositie terugkeren naar de Bosuil.