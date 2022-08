LIVE: Houdt Antwerp zijn Europese kansen gaaf op bezoek bij Lillestrøm?

Lillestrøm komt met 4 zeges op rij in de rugzak aan de aftrap. Het won zijn laatste twee competitiewedstrijden en boekte tussendoor ook Europees dubbele winst tegen SJK. Vanavond moet de Noorse club het wel stellen zonder hun Nigeriaanse goaltjesdief Akor Adams. Die werd afgelopen weekend geblesseerd afgevoerd in het duel tegen Sarpsborg.

vooraf, 18 uur 38. Vertrouwen bij Lillestrøm. Lillestrøm komt met 4 zeges op rij in de rugzak aan de aftrap. Het won zijn laatste twee competitiewedstrijden en boekte tussendoor ook Europees dubbele winst tegen SJK. Vanavond moet de Noorse club het wel stellen zonder hun Nigeriaanse goaltjesdief Akor Adams. Die werd afgelopen weekend geblesseerd afgevoerd in het duel tegen Sarpsborg. .

Lillestrøm rekende in de vorige kwalificatieronde af met het Finse SJK. Buitenshuis boekte het een zuinige 0-1-overwinning, thuis haalde het stevig uit met 5-2. Holmbert Fridjonsson was toen de uitblinker met een hattrick.

vooraf, 18 uur 29. Opletten voor Fridjonsson. Lillestrøm rekende in de vorige kwalificatieronde af met het Finse SJK. Buitenshuis boekte het een zuinige 0-1-overwinning, thuis haalde het stevig uit met 5-2. Holmbert Fridjonsson was toen de uitblinker met een hattrick. .

clock 18:19

vooraf, 18 uur 19. Lillestrøm op titelkoers. Bij ons is het seizoen nog maar twee speeldagen ver, in Noorwegen wordt de competitie van april tot november afgewerkt en zitten ze dus al halverwege. Na 17 speeldagen leidt Molde de dans in de Eliteserien. Lillestrøm is tweede op drie punten, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. De ploeg doet dus volop mee voor de Noorse titel. De laatste keer dat Lillestrøm zich tot landskampioen kroonde, was in 1989. De laatste trofee die Lillestrøm pakte, was de Noorse beker in 2017. .