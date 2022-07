Van Bommel zet Alderweireld tegen Drita meteen als aanvoerder in basis

clock 18:49 vooraf, 18 uur 49. Binnen 10 minuten beginnen ze eraan in het Bosuilstadion. Kan Antwerp een overtuigende prestatie neerzetten tegen het bescheiden Drita? . Binnen 10 minuten beginnen ze eraan in het Bosuilstadion. Kan Antwerp een overtuigende prestatie neerzetten tegen het bescheiden Drita?

clock 18:43 vooraf, 18 uur 43.

clock 18:37 vooraf, 18 uur 37. Tegenstander Drita is al warmgedraaid. De Kosovaarse vicekampioen schakelde in de eerste voorronde van de Conference League het Finse Inter Turku uit. Bij winst treft Antwerp in de derde voorronde van de Conference League een Scandinavische tegenstander. Het stamnummer 1 ontmoet dan de winnaar van de confrontatie tussen het Finse SJK Seinäjoki en het Noorse Lillestrøm. . Tegenstander Drita is al warmgedraaid. De Kosovaarse vicekampioen schakelde in de eerste voorronde van de Conference League het Finse Inter Turku uit.

Bij winst treft Antwerp in de derde voorronde van de Conference League een Scandinavische tegenstander. Het stamnummer 1 ontmoet dan de winnaar van de confrontatie tussen het Finse SJK Seinäjoki en het Noorse Lillestrøm.



clock 18:07 vooraf, 18 uur 07.

clock 14:57 Van Bommel rekent meteen op topaankoop Alderweireld. vooraf, 14 uur 57. Van Bommel rekent meteen op topaankoop Alderweireld

clock 14:56 vooraf, 14 uur 56.

clock 14:52 vooraf, 14 uur 52. We hebben FC Drita goed geanalyseerd. Het is een ploeg die scherp is op de counter en goed kan voetballen wanneer ze ruimte krijgt. Antwerp-coach Mark van Bommel. We hebben FC Drita goed geanalyseerd. Het is een ploeg die scherp is op de counter en goed kan voetballen wanneer ze ruimte krijgt. Antwerp-coach Mark van Bommel

clock 07:38 vooraf, 07 uur 38. Alderweireld in de selectie. Voor coach Mark van Bommel wordt het straks zijn eerste officiële wedstrijd op de bank bij Antwerp. De Nederlander heeft aanwinst Toby Alderweireld meteen opgenomen in zijn wedstrijdselectie. "Hij heeft nu een paar keer getraind en dat ging goed. Het is duidelijk dat hij in het tussenseizoen hard gewerkt heeft. Iedereen in de wedstrijdselectie is in principe inzetbaar", vertelde Van Bommel woensdag op de persconferentie. Betekent dat ook dat Alderweireld meteen zal spelen? "Ik vertel mijn opstelling eerst aan de spelers, dan pas aan de pers", bleef de Nederlander op de vlakte. . Alderweireld in de selectie Voor coach Mark van Bommel wordt het straks zijn eerste officiële wedstrijd op de bank bij Antwerp. De Nederlander heeft aanwinst Toby Alderweireld meteen opgenomen in zijn wedstrijdselectie.



"Hij heeft nu een paar keer getraind en dat ging goed. Het is duidelijk dat hij in het tussenseizoen hard gewerkt heeft. Iedereen in de wedstrijdselectie is in principe inzetbaar", vertelde Van Bommel woensdag op de persconferentie.



Betekent dat ook dat Alderweireld meteen zal spelen? "Ik vertel mijn opstelling eerst aan de spelers, dan pas aan de pers", bleef de Nederlander op de vlakte.

clock 07:37 vooraf, 07 uur 37.

clock 07:36 vooraf, 07 uur 36. Antwerp ontvangt FC Drita. Een week voor de start van de eigen competitie moet Antwerp vanavond al aan de bak in de voorrondes van de Conference League. Volg hier straks op de voet hoe The Great Old het doet tegen FC Drita uit Kosovo. . Antwerp ontvangt FC Drita Een week voor de start van de eigen competitie moet Antwerp vanavond al aan de bak in de voorrondes van de Conference League. Volg hier straks op de voet hoe The Great Old het doet tegen FC Drita uit Kosovo.

clock 07:36 - Vooraf Vooraf, 07 uur 36

clock Opstelling Antwerp. Jean Butez, Ritchie De Laet, Toby Alderweireld, Dinis Almeida, Laurit Krasniqi, Radja Nainggolan, Pieter Gerkens, Alhassan Yusuf, Koji Miyoshi, Vincent Janssen, Benson Manuel Opstelling Antwerp Jean Butez, Ritchie De Laet, Toby Alderweireld, Dinis Almeida, Laurit Krasniqi, Radja Nainggolan, Pieter Gerkens, Alhassan Yusuf, Koji Miyoshi, Vincent Janssen, Benson Manuel

clock Opstelling Drita. Faton Maloku, Besnik Krasniqi, Ardian Limani, Prince Balde, Ilir Blakçori, Arbnor Muja, Muharrem Jashari, Blendi Baftiu, Ron Broja, Almir Ajzeraj, Marko Simonovski Opstelling Drita Faton Maloku, Besnik Krasniqi, Ardian Limani, Prince Balde, Ilir Blakçori, Arbnor Muja, Muharrem Jashari, Blendi Baftiu, Ron Broja, Almir Ajzeraj, Marko Simonovski