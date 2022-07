Alderweireld meteen in selectie voor Conference League-clash tegen FC Drita: "Trainingen gingen goed"

We hebben FC Drita goed geanalyseerd. Het is een ploeg die scherp is op de counter en goed kan voetballen wanneer ze ruimte krijgt.

vooraf, 14 uur 52. We hebben FC Drita goed geanalyseerd. Het is een ploeg die scherp is op de counter en goed kan voetballen wanneer ze ruimte krijgt. Antwerp-coach Mark van Bommel.

vooraf, 07 uur 38. Alderweireld in de selectie. Voor coach Mark van Bommel wordt het straks zijn eerste officiële wedstrijd op de bank bij Antwerp. De Nederlander heeft aanwinst Toby Alderweireld meteen opgenomen in zijn wedstrijdselectie. "Hij heeft nu een paar keer getraind en dat ging goed. Het is duidelijk dat hij in het tussenseizoen hard gewerkt heeft. Iedereen in de wedstrijdselectie is in principe inzetbaar", vertelde Van Bommel woensdag op de persconferentie. Betekent dat ook dat Alderweireld meteen zal spelen? "Ik vertel mijn opstelling eerst aan de spelers, dan pas aan de pers", bleef de Nederlander op de vlakte. .