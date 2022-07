LIVE: Butez voorkomt de achterstand tegen Drita, kan Antwerp het tij keren?

clock 22' eerste helft, minuut 22. Het tempo stokt een beetje. Er zijn potige duels te zien. Antwerp zoekt de oplossing met de lange bal vanuit de defensie, maar noch Pacho, noch Alderweireld vinden voorlopig Janssen. . Het tempo stokt een beetje. Er zijn potige duels te zien. Antwerp zoekt de oplossing met de lange bal vanuit de defensie, maar noch Pacho, noch Alderweireld vinden voorlopig Janssen.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Baftiu gaat stevig door op de knie van Nainggolan. Nainggolan vraagt iets te opzichtig om een kaart voor zijn belager, maar krijgt ze niet. Hij krijgt wel de fans in Pristina over zich heen. . Baftiu gaat stevig door op de knie van Nainggolan. Nainggolan vraagt iets te opzichtig om een kaart voor zijn belager, maar krijgt ze niet. Hij krijgt wel de fans in Pristina over zich heen.

clock 15' eerste helft, minuut 15.

clock 13' Bijna Drita op 0-1! Simonovski wordt goed door de verdediging van Antwerp gestoken. Pacho stond erbij en keek ernaar. Butez gaat goed plat en behoedt Antwerp voor erger. De hoekschop levert niets op. . eerste helft, minuut 13. crucial save Bijna Drita op 0-1! Simonovski wordt goed door de verdediging van Antwerp gestoken. Pacho stond erbij en keek ernaar. Butez gaat goed plat en behoedt Antwerp voor erger. De hoekschop levert niets op.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Eerste kansen voor Antwerp! Na een afstandschot van Nainggolan, gered door de doelman van Drita, dribbelt Krasniqi in en trapt. Balde kopt weg. Benson ontvangt de afvallende bal en trapt de bal in de handen van Maloku (de doelman van Drita). . Eerste kansen voor Antwerp! Na een afstandschot van Nainggolan, gered door de doelman van Drita, dribbelt Krasniqi in en trapt. Balde kopt weg. Benson ontvangt de afvallende bal en trapt de bal in de handen van Maloku (de doelman van Drita).

clock 6' eerste helft, minuut 6. Twee Krasniqi's op het veld. Zowel bij Antwerp, als bij Drita speelt Krasniqi. Geen familie van elkaar, maar Laurit Krasniqi, de Belgische linksback van Antwerp, heeft wel Kosovaarse roots. Besnik Krasniqi is de speler van Drita, hij komt pas over van Pristina. . Twee Krasniqi's op het veld Zowel bij Antwerp, als bij Drita speelt Krasniqi. Geen familie van elkaar, maar Laurit Krasniqi, de Belgische linksback van Antwerp, heeft wel Kosovaarse roots. Besnik Krasniqi is de speler van Drita, hij komt pas over van Pristina.

clock 4' eerste helft, minuut 4.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Ook Antwerp krijgt een hoekschop. Ook weinig succesvol. Benson krijgt de bal wel terug, maar hij dribbelt zich vast in de kleine rechthoek. . Ook Antwerp krijgt een hoekschop. Ook weinig succesvol. Benson krijgt de bal wel terug, maar hij dribbelt zich vast in de kleine rechthoek.

clock 2' eerste helft, minuut 2. De eerste dreiging is voor Drita. Een hoekschop krijgt geen succesvol vervolg. De trap vanuit de tweede lijn waait hoog over. . De eerste dreiging is voor Drita. Een hoekschop krijgt geen succesvol vervolg. De trap vanuit de tweede lijn waait hoog over.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Het is even wachten tot de klok 20.00 u slaat en dan trapt Nainggolan onder een fluitconcert de wedstrijd op gang. . Aftrap! Het is even wachten tot de klok 20.00 u slaat en dan trapt Nainggolan onder een fluitconcert de wedstrijd op gang.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 19:57 vooraf, 19 uur 57. De spelers komen uit de catacomben van het Fadil Vokrri Stadion het veld op. Pristina juicht de spelers van Drita toe. . De spelers komen uit de catacomben van het Fadil Vokrri Stadion het veld op. Pristina juicht de spelers van Drita toe.

clock 19:46 vooraf, 19 uur 46.

clock 19:40 vooraf, 19 uur 40. Boegeroep voor Antwerp-spelers. Antwerp maakt meteen kennis met de Kosovaarse fans: bij het omroepen van hun namen worden ze meteen uitgejouwd. Drita speelt met 12 deze avond. . Boegeroep voor Antwerp-spelers Antwerp maakt meteen kennis met de Kosovaarse fans: bij het omroepen van hun namen worden ze meteen uitgejouwd. Drita speelt met 12 deze avond.

clock 19:21 vooraf, 19 uur 21. Nederlandse scheidsrechter. De scheidsrechter die de wedstrijd in goede banen moet leiden is de Nederlander Sander van der Eijk. De jonge scheidsrechter floot al eens een wedstrijd in ons land: een topper in 1B tussen KV Mechelen en het toenmalige Beerschot-Wilrijk. . Nederlandse scheidsrechter De scheidsrechter die de wedstrijd in goede banen moet leiden is de Nederlander Sander van der Eijk. De jonge scheidsrechter floot al eens een wedstrijd in ons land: een topper in 1B tussen KV Mechelen en het toenmalige Beerschot-Wilrijk.

clock 19:09 Voor wie geïnteresseerd is in de elf van Drita:. vooraf, 19 uur 09. Voor wie geïnteresseerd is in de elf van Drita:

clock 19:06 vooraf, 19 uur 06. Janssen in plaats van Frey. Mark van Bommel heeft zijn basiselftal bekendgemaakt en de opvallendste naam aan de aftrap is die van Vincent Janssen. De Nederlander krijgt de voorkeur op Michael Frey, die afgelopen zondag nog 2 keer scoorde. Frey zit op de bank naast onder meer Almeida, Vines en Miyoshi, die dit seizoen eerder wél in de basis stonden. . Janssen in plaats van Frey Mark van Bommel heeft zijn basiselftal bekendgemaakt en de opvallendste naam aan de aftrap is die van Vincent Janssen. De Nederlander krijgt de voorkeur op Michael Frey, die afgelopen zondag nog 2 keer scoorde.



Frey zit op de bank naast onder meer Almeida, Vines en Miyoshi, die dit seizoen eerder wél in de basis stonden.

clock 19:05 vooraf, 19 uur 05.

clock 19:04 vooraf, 19 uur 04. Opstelling Antwerp: Janssen in de spits, Frey op de bank. Basiself: Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Krasniqi, Yusuf, Nainggolan, Gerkens, Balikwisha, Benson, Janssen Bank: De Wolf, Devalckeneer, Verstraete, Myohsi, Vines, Scott Jr., Van Den Bosch, Bataille, Emegha, Vermeeren, Valencia, Almeida en Frey . Opstelling Antwerp: Janssen in de spits, Frey op de bank Basiself: Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Krasniqi, Yusuf, Nainggolan, Gerkens, Balikwisha, Benson, Janssen Bank: De Wolf, Devalckeneer, Verstraete, Myohsi, Vines, Scott Jr., Van Den Bosch, Bataille, Emegha, Vermeeren, Valencia, Almeida en Frey

clock 28-07-2022 28-07-2022.