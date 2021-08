Kompany voor Vitesse: "Favoriet? Anderlecht zijnde ben je dat altijd"

09:04 vooraf, 09 uur 04. We kunnen ons meten met de Belgen, dat hebben we in Brussel laten zien. Vitesse-coach Thomas Letsch. We kunnen ons meten met de Belgen, dat hebben we in Brussel laten zien. Vitesse-coach Thomas Letsch

09:01 vooraf, 09 uur 01. Vitesse-coach Letsch: "We gaan vol voor de winst". Vitesse-coach Thomas Letsch schoof dan wel de favorietenrol door naar zijn Belgische tegenstander, toch sprak de Duitser ook vertrouwen uit in zijn ploeg. "We kunnen ons meten met de Belgen. Dat hebben we in Brussel (3-3) laten zien." "Voor onze club is dit een prachtige en speciale kans. We gaan volledig voor de winst. Kansloos zijn we morgen zeker niet." Letsch kan opnieuw rekenen op zijn Belgische spits Loïs Openda. De Brugge-huurling start vanavond in de basis. . Vitesse-coach Letsch: "We gaan vol voor de winst" Vitesse-coach Thomas Letsch schoof dan wel de favorietenrol door naar zijn Belgische tegenstander, toch sprak de Duitser ook vertrouwen uit in zijn ploeg. "We kunnen ons meten met de Belgen. Dat hebben we in Brussel (3-3) laten zien." "Voor onze club is dit een prachtige en speciale kans. We gaan volledig voor de winst. Kansloos zijn we morgen zeker niet." Letsch kan opnieuw rekenen op zijn Belgische spits Loïs Openda. De Brugge-huurling start vanavond in de basis.

08:59 vooraf, 08 uur 59. Wij willen dit seizoen nog meer mooie Europese avonden naar het Lotto Park brengen. Anderlecht-coach Vincent Kompany. Wij willen dit seizoen nog meer mooie Europese avonden naar het Lotto Park brengen. Anderlecht-coach Vincent Kompany

08:57 vooraf, 08 uur 57. Kompany: "Conference League is belangrijk voor de ploeg". Op de persbabbel gisteren schoof Vitesse-coach Thomas Letsch de favorietenrol richting Anderlecht. Iets waar Vincent Kompany geen graten in ziet. "Als Anderlecht zijnde ben je altijd favoriet, ook morgen", repliceerde hij. "Het is een status die hand in hand gaat met onze naam." "De Conference League is belangrijk voor onze supporters en onze ploeg. Ook vorige week hebben we gespeeld met die uitstraling. Het was niet perfect toen, maar we zullen morgen weer met dezelfde winnaarsmentaliteit starten. We willen nog meer mooie Europese avonden naar het Lotto Park brengen." . Kompany: "Conference League is belangrijk voor de ploeg" Op de persbabbel gisteren schoof Vitesse-coach Thomas Letsch de favorietenrol richting Anderlecht. Iets waar Vincent Kompany geen graten in ziet. "Als Anderlecht zijnde ben je altijd favoriet, ook morgen", repliceerde hij. "Het is een status die hand in hand gaat met onze naam."

08:56 Gisteren werd er nog scherp getraind in de Gelredome. vooraf, 08 uur 56. Gisteren werd er nog scherp getraind in de Gelredome.