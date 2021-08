Stoot AA Gent vanavond door tegen Poolse "new kid on the block"?

Voor velen is Rakow Czestochowa een volstrekt onbekende. Volgens Hein Vanhaezebrouck niet voor lang meer, want de Poolse ploeg is up and coming in Polen.





"We spelen tegen een tegenstander die vijf jaar geleden nog in derde klasse wroette, maar enkele jaren geleden een nieuwe ambitieuze mecenas vond. Ondertussen zijn ze op weg om Legia Warschau in Polen van de troon te schoppen", vertelde Vanhaezebrouck woensdag op de Gentse persconferentie.



"Czestochowa is een kind van het geglobaliseerde voetbal. In minder grote voetballanden schieten er nu ook geldschieters als paddenstoelen uit de grond. Ik heb de indruk dat we in België die krachtverschuivingen nog niet helemaal doorhebben. Een walk-over zal je morgen niet zien."