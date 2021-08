LIVE: Tissoudali zet AA Gent verdiend op voorsprong tegen Czestochowa

56' tweede helft, minuut 56. Nog even in herhaling brengen: met deze tussenstand krijgen we straks verlengingen. . Nog even in herhaling brengen: met deze tussenstand krijgen we straks verlengingen.

53' tweede helft, minuut 53. Geel voor Kums. Kums gaat als eerste op de bon. Hij komt iets te stevig in en krijgt geel. . Geel voor Kums Kums gaat als eerste op de bon. Hij komt iets te stevig in en krijgt geel.

51' tweede helft, minuut 51. Tissoudali stuurt Depoitre in het straatje en die wordt net buiten de grote rechthoek omver gebuffeld. Scheidsrechter Aghayev ziet er vreemd genoeg een overtreding van de Gent-spits in. . Tissoudali stuurt Depoitre in het straatje en die wordt net buiten de grote rechthoek omver gebuffeld. Scheidsrechter Aghayev ziet er vreemd genoeg een overtreding van de Gent-spits in.

49' tweede helft, minuut 49. Nurio krijgt een afvallende bal voor zijn linker en probeert het leer in de verste kruising te krullen, maar mikt over het doel van Kovacevic. . Nurio krijgt een afvallende bal voor zijn linker en probeert het leer in de verste kruising te krullen, maar mikt over het doel van Kovacevic.

46' tweede helft, minuut 46. Aftrap. De 2e helft is begonnen met één nieuwe naam tussen de lijnen: bij Gent is De Sart in de ploeg gekomen. Verrassend is dat niet, want aan het einde van de 1e helft zagen we al hoe Hjulsager naar zijn hamstrings tastte. . Aftrap De 2e helft is begonnen met één nieuwe naam tussen de lijnen: bij Gent is De Sart in de ploeg gekomen. Verrassend is dat niet, want aan het einde van de 1e helft zagen we al hoe Hjulsager naar zijn hamstrings tastte.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

20:47 rust, 20 uur 47. Vervanging bij KAA Gent, Julien De Sart erin, Andrew Hjulsager eruit wissel Andrew Hjulsager Julien De Sart

45+3' Tarik Tissoudali (KAA Gent) scoort. Het staat 1 - 0. eerste helft, minuut 48. Doelpunt voor KAA Gent Tarik Tissoudali (KAA Gent) scoort. Het staat 1 - 0.

45+3' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 48 door Tarik Tissoudali van KAA Gent. 1, 0. goal KAA Gent Raków Czestochowa 59' 1 0

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. AA Gent duikt de kleedkamer in met een verdiende 1-0-voorsprong. De Buffalo's waren de betere ploeg in de 1e helft, maar stuiten telkens op de uitstekende Czestochowa-doelman Kovacevic. Die moest zich in de extra tijd dan toch gewonnen geven: Tissoudali prikte een balletje van Depoitre tegen het net. . Rust AA Gent duikt de kleedkamer in met een verdiende 1-0-voorsprong. De Buffalo's waren de betere ploeg in de 1e helft, maar stuiten telkens op de uitstekende Czestochowa-doelman Kovacevic. Die moest zich in de extra tijd dan toch gewonnen geven: Tissoudali prikte een balletje van Depoitre tegen het net.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Tissoudali breekt de ban. In de extra tijd van de 1e helft krijgt AA Gent dan toch nog wat het verdient. Aan de tweede paal behoudt Depoitre het overzicht en Tissoudali heeft de 1-0 maar binnen te duwen. . Tissoudali breekt de ban In de extra tijd van de 1e helft krijgt AA Gent dan toch nog wat het verdient. Aan de tweede paal behoudt Depoitre het overzicht en Tissoudali heeft de 1-0 maar binnen te duwen.

44' eerste helft, minuut 44. Met de rust in zicht krijgt AA Gent een zoveelste corner, maar opnieuw kan het daar geen gevaar uit puren. In de luchtduels zijn de bezoekers baas. . Met de rust in zicht krijgt AA Gent een zoveelste corner, maar opnieuw kan het daar geen gevaar uit puren. In de luchtduels zijn de bezoekers baas.

43' eerste helft, minuut 43. Als we alles optellen moet AA Gent toch al minstens één doelpunt gemaakt hebben. Mocht ik wat geld hebben: ik kocht die Kovacevic meteen. Tom Boudeweel in Sporza op Radio 1. Als we alles optellen moet AA Gent toch al minstens één doelpunt gemaakt hebben. Mocht ik wat geld hebben: ik kocht die Kovacevic meteen. Tom Boudeweel in Sporza op Radio 1

41' Kovacevic is niet te kloppen. Depoitre wordt door de Poolse defensie geloodst en staat oog in oog met Kovacevic, maar die lijkt vanavond onklopbaar. Met een geweldige reflex houdt hij de thuisploeg opnieuw van het openingsdoelpunt. . eerste helft, minuut 41. Kovacevic is niet te kloppen Depoitre wordt door de Poolse defensie geloodst en staat oog in oog met Kovacevic, maar die lijkt vanavond onklopbaar. Met een geweldige reflex houdt hij de thuisploeg opnieuw van het openingsdoelpunt.

40' eerste helft, minuut 40. Vadis pompt een bal in de zestien, maar de voorzet is te hoog voor Hjulsager. . Vadis pompt een bal in de zestien, maar de voorzet is te hoog voor Hjulsager.

35' eerste helft, minuut 35. Kovacevic blijft de boeman. Het is voorlopig de avond van Czestochowa-doelman Kovacevic. Opnieuw ranselt hij een kans van Depoitre uit zijn kooi. . Kovacevic blijft de boeman Het is voorlopig de avond van Czestochowa-doelman Kovacevic. Opnieuw ranselt hij een kans van Depoitre uit zijn kooi.

33' eerste helft, minuut 33. Buffalo's blijven drukken. Het wil maar niet lukken voor AA Gent. Depoitre dwingt Kovacevic tot een flukse redding en ook in de herneming gaat dat bal er niet in. . Buffalo's blijven drukken Het wil maar niet lukken voor AA Gent. Depoitre dwingt Kovacevic tot een flukse redding en ook in de herneming gaat dat bal er niet in.

30' eerste helft, minuut 30. Even schrikken. Ook Czestochowa doet nog mee. Gelukkig voor de thuisploeg maait Cebula centraal voor doel over de bal na een uitstekende flankvoorzet. . Even schrikken Ook Czestochowa doet nog mee. Gelukkig voor de thuisploeg maait Cebula centraal voor doel over de bal na een uitstekende flankvoorzet.