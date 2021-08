Tottenham gaat met de billen bloot bij Portugese subtopper

Geen Harry Kane bij Tottenham, dat de 17-jarige Dane Scarlett een kans gaf in de spits. Maar Paços de Ferreira, vorig jaar de nummer 5 in de Portugese competitie, bleek geen hapklare brok voor de Spurs. Integendeel: in de extra tijd van de 1e helft zette Lucas Silva de thuisploeg verdiend op voorsprong.

Na de pauze toonden de Portugezen dat het met hun defensieve organisatie ook snor zit. Tottenham was niet bij machte om nog tegen te prikken. Paços de Ferreira voetbalde de wedstrijd beheerst uit.