Anderlecht-Vitesse: Kompany laat Verschaeren aan de kant voor Amuzu

18:50 vooraf, 18 uur 50. Opstelling Vitesse. Bij de bezoekers was Riechedly Bazoer een groot vraagteken, maar de verdediger heeft de medische keuring doorstaan en staat aan de aftrap. De Nederlanders missen toch vrij veel sterkhouders: Loïs Openda en Romaric Yapi zijn geschorst, Jacob Rasmussen, Danilho Doekhi en Million Manhoef zijn niet fit. . Opstelling Vitesse Bij de bezoekers was Riechedly Bazoer een groot vraagteken, maar de verdediger heeft de medische keuring doorstaan en staat aan de aftrap. De Nederlanders missen toch vrij veel sterkhouders: Loïs Openda en Romaric Yapi zijn geschorst, Jacob Rasmussen, Danilho Doekhi en Million Manhoef zijn niet fit.

18:50 vooraf, 18 uur 50.

18:34 vooraf, 18 uur 34. Opstelling Anderlecht. Vincent Kompany heeft zijn elftal vrijgegeven en de T1 van Anderlecht houdt vast aan zijn typeploeg, op één positie na. Francis Amuzu, gretig ingevallen tegen Cercle Brugge, duwt Yari Verschaeren naar de bank. . Opstelling Anderlecht Vincent Kompany heeft zijn elftal vrijgegeven en de T1 van Anderlecht houdt vast aan zijn typeploeg, op één positie na. Francis Amuzu, gretig ingevallen tegen Cercle Brugge, duwt Yari Verschaeren naar de bank.

18:33 vooraf, 18 uur 33.

19-08-2021 19-08-2021.

19:14 vooraf, 19 uur 14.

19:11 vooraf, 19 uur 11. Anderlecht is sterk in balbezit. Dat is geen verrassing als je weet dat hun trainer jaren bij Manchester City heeft gespeeld. Dit is een mooie uitdaging voor ons. Anderlecht heeft een rijk verleden, maar enkel het heden telt. . Thomas Letsch (trainer Vitesse). Anderlecht is sterk in balbezit. Dat is geen verrassing als je weet dat hun trainer jaren bij Manchester City heeft gespeeld. Dit is een mooie uitdaging voor ons. Anderlecht heeft een rijk verleden, maar enkel het heden telt. Thomas Letsch (trainer Vitesse)

14:50 vooraf, 14 uur 50. Vitesse is top 4 in Nederland en speelt modern voetbal, met veel tempo en intensiteit. Het wordt een lastige opdracht, maar ik hou ervan om tegen zulke ploegen te spelen. Wij hebben Vitesse goed bestudeerd en zijn er klaar voor. We willen ons plaatsen voor de groepsfase. Anderlecht-trainer Vincent Kompany. Vitesse is top 4 in Nederland en speelt modern voetbal, met veel tempo en intensiteit. Het wordt een lastige opdracht, maar ik hou ervan om tegen zulke ploegen te spelen. Wij hebben Vitesse goed bestudeerd en zijn er klaar voor. We willen ons plaatsen voor de groepsfase. Anderlecht-trainer Vincent Kompany

14:50 vooraf, 14 uur 50.

14:48 vooraf, 14 uur 48. Geen Openda bij Vitesse. Vitesse kan in Brussel ook een beroep doen op Riechedly Bazoer en Oussama Tannane. Bazoer miste afgelopen weekend nog het competitieduel met Zwolle door een enkelblessure. Ook sterkhouder Tannane is er opnieuw bij. Jacob Rasmussen, Daan Reiziger en Danilho Doekhi ontbreken wegens blessures in de selectie, terwijl de van Club Brugge gehuurde Loïs Openda en Romaric Yapi nog geschorst zijn. . Geen Openda bij Vitesse Vitesse kan in Brussel ook een beroep doen op Riechedly Bazoer en Oussama Tannane. Bazoer miste afgelopen weekend nog het competitieduel met Zwolle door een enkelblessure. Ook sterkhouder Tannane is er opnieuw bij.



Jacob Rasmussen, Daan Reiziger en Danilho Doekhi ontbreken wegens blessures in de selectie, terwijl de van Club Brugge gehuurde Loïs Openda en Romaric Yapi nog geschorst zijn.



14:47 vooraf, 14 uur 47.

14:46 vooraf, 14 uur 46. Delcroix: "Ga niet juichen omdat Openda er niet bij is". Bij Vitesse ontbreekt donderdag Loïs Openda door schorsing. Anderlecht-verdediger Hannes Delcroix en Openda waren nog ploeggenoten bij de Belgische beloften. "Ik ga zeker niet juichen omdat hij er niet bij is", aldus Delcroix. "Loïs is een heel snelle aanvaller en mogelijk kom ik hem in de terugmatch nog tegen. Het maakt niet uit wie hem vervangt. Je moet altijd klaar zijn." . Delcroix: "Ga niet juichen omdat Openda er niet bij is" Bij Vitesse ontbreekt donderdag Loïs Openda door schorsing. Anderlecht-verdediger Hannes Delcroix en Openda waren nog ploeggenoten bij de Belgische beloften.



"Ik ga zeker niet juichen omdat hij er niet bij is", aldus Delcroix. "Loïs is een heel snelle aanvaller en mogelijk kom ik hem in de terugmatch nog tegen. Het maakt niet uit wie hem vervangt. Je moet altijd klaar zijn."



14:46 vooraf, 14 uur 46.

14:45 vooraf, 14 uur 45. Jammer genoeg heb ik geen goede herinneringen aan Vitesse. In het seizoen dat ik bij RKC speelde verloren we in eigen huis met 1-2 van hen. Hun ploeg is intussen veranderd, maar ik zou toch graag een beetje revanche nemen. Anderlecht-verdediger Hannes Delcroix. Jammer genoeg heb ik geen goede herinneringen aan Vitesse. In het seizoen dat ik bij RKC speelde verloren we in eigen huis met 1-2 van hen. Hun ploeg is intussen veranderd, maar ik zou toch graag een beetje revanche nemen. Anderlecht-verdediger Hannes Delcroix

14:44 vooraf, 14 uur 44.

14:42 vooraf, 14 uur 42. Anderlecht ontvangt Vitesse. Anderlecht moet voorbij Vitesse als het zich wil plaatsen voor de poulefase van de Conference League. Volg de heenwedstrijd donderdagavond op de voet op deze pagina. . Anderlecht ontvangt Vitesse Anderlecht moet voorbij Vitesse als het zich wil plaatsen voor de poulefase van de Conference League. Volg de heenwedstrijd donderdagavond op de voet op deze pagina.

14:42 - Vooraf Vooraf, 14 uur 42

Opstelling Anderlecht. Hendrik van Crombrugge, Michael Murillo, Hannes Delcroix, Wesley Hoedt, Sergio Gómez, Francis Amuzu, Josh Cullen, Kristoffer Olsson, Lior Refaelov, Joshua Zirkzee, Benito Raman Opstelling Anderlecht Hendrik van Crombrugge, Michael Murillo, Hannes Delcroix, Wesley Hoedt, Sergio Gómez, Francis Amuzu, Josh Cullen, Kristoffer Olsson, Lior Refaelov, Joshua Zirkzee, Benito Raman

Opstelling Vitesse. Markus Schubert, Eli Dasa, Riechedly Bazoer, Tomas Hajek, Maximilian Wittek, Matúš Bero, Dominik Oroz, Sondre Tronstad, Yann Gboho, Oussama Darfalou, Nikolai Frederiksen Opstelling Vitesse Markus Schubert, Eli Dasa, Riechedly Bazoer, Tomas Hajek, Maximilian Wittek, Matúš Bero, Dominik Oroz, Sondre Tronstad, Yann Gboho, Oussama Darfalou, Nikolai Frederiksen