PSV houdt Leicester City in bedwang en verwerft goede uitgangspositie voor terugwedstrijd

PSV begon furieus aan de wedstrijd. Al na twee minuten stond Mario Götze oog in oog met Kasper Schmeichel. De man die Duitsland de wereldtitel schonk op het WK 2014 kon de reuzenkans niet af maken.

De wedstrijd kabbelde voort. Na een halfuur voetballen was de kans van Götze nog steeds het enige schot tussen de palen. Leicester City had wel de bal maar echt dreigen kon het niet.

Tot Harvey Barnes op slag van rust zijn duivels ontbond. De Britse winger kwam alleen voor doel na een knap een-tweetje met Kelechi Iheanacho. Zijn plaatsbal strandde op de kruising.

Eenzelfde spelbeeld na de rust. Leicester City eiste het balbezit op, PSV loerde op de counter. De Eindhovenaren probeerden nog een slotoffensief op poten te zetten, maar de Engelsen echt nog in de problemen brengen lukte niet.

Met slechts drie schoten tussen de palen was dit een kansarme wedstrijd met een logische uitslag: 0-0. De twee ploegen zijn nog volledig in evenwicht. Het verschil zal volgende week gemaakt moeten worden tijdens de return in Eindhoven.