LIVESTREAM: Kijk nu naar Tielemans en Castagne in Leicester-PSV in de kwartfinale van de Conference League

Leicester City-PSV is, zeker vanuit Belgisch oogpunt, de meest interessante affiche van de kwartfinales van de Conference League. Bij Leicester vinden we met Youri Tielemans en Timothy Castagne twee Belgen terug, bij PSV loopt Yorbe Vertessen in de spits. Die laatste begint op de bank, de eerste twee komen aan de aftrap. Volg het hier met livestream of kijk naar Canvas.