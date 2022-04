Pijnlijke avond voor Feyenoord: Slavia Praag maakt gelijkmaker met hakje in slotseconde

Er leek geen vuiltje aan de lucht in de havenstad. Totdat Peter Olayinka op slag van rust voor de gelijkmaker zorgde. De ex-speler van AA Gent en Zulte Waregem wist de bal in twee tijden in doel te werken.

Een vlijmscherpe counter van de Rotterdammers zette een volgepakte Kuip al na tien minuten in lichterlaaie. Luis Sinisterra rondde de snedige tegenaanval af met een schot in de korte hoek. Feyenoord meteen op rozen.

Rotterdamse onvrede

Ref Meler keurde het doelpunt goed, maar de Rotterdammers protesteerden hevig. Olayinka trapte de bal naar doel maar het was zijn collega-aanvaller Yira Sor die nog een poging deed om de bal te raken. Die stond echter in een buitenspelpositie. Volgens Feyenoord moest het doelpunt dan ook afgekeurd worden.

Party-pooper Traoré

Na rust bracht Yira Sor Slavia Praag opnieuw op voorsprong. Dat was van korte duur want nauwelijks vijf minuten later trapte Marcos Senesi, op assist van Cyriel Dessers, de 2-2 al tegen de netten. Alles opnieuw te herdoen.



Het doelpuntenfestival in de Kuip bleef maar doorgaan. Dit keer was het de beurt aan Orkun Köckü. De Feyenoord-aanvaller zette het stadion in lichterlaaie met een doelpunt in de 87ste minuut. Het feest kon beginnen.



Tot Ibrahim Traoré zich in de slotfase ontpopte tot party-pooper. In een doldwaze fase bracht hij Slavia Praag terug op gelijke hoogte met een enig mooi hakje.