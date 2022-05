LIVESTREAM: AS Roma en Leicester City strijden voor ticket finale Conference League

Belangrijk om te weten: het uitdoelpunt van Roma vorige week in Leicester (1-1) is niet langer een extra troef. Ook bij een 0-0-gelijkspel zullen de twee teams dus verlengingen spelen.

vooraf, 13 uur 35. Uitdoelpunt Roma telt niet meer extra. Belangrijk om te weten: het uitdoelpunt van Roma vorige week in Leicester (1-1) is niet langer een extra troef. Ook bij een 0-0-gelijkspel zullen de twee teams dus verlengingen spelen. Staat het na 120 minuten nog gelijk? Dan krijgt u strafschoppen voorgeschoteld. .

Officieel: UEFA schrapt de uitdoelpuntenregel in knock-outfase

Voetbalt Timothy Castagne (26) vanavond op een wolk? Begin deze week is hij voor het eerst papa geworden.

vooraf, 13 uur 30. Voetbalt Timothy Castagne (26) vanavond op een wolk? Begin deze week is hij voor het eerst papa geworden. .

Leuk nieuws van Rode Duivel Timothy Castagne: hij is voor het eerst papa geworden

Kijk vanavond naar de match op Canvas en via livestream. vooraf, 13 uur 21.

clock 13:15

vooraf, 13 uur 15. Wie haalt de finale? Roma of Leicester? Roma en Leicester bikkelen om 21 uur om een plaats in de allereerste finale van de Conference League. Vorige week hebben de teams de punten gedeeld in de heenmatch (1-1). Wie komt vanavond als winnaar uit de bus? U komt het op deze pagina te weten. Ook op Canvas kunt u rechtstreeks naar de wedstrijd kijken. Filip Joos verzorgt het commentaar vanuit Rome. .