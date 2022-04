Brendan Rodgers voor duel met leermeester Mourinho: "Iedereen wou hem zijn"

09:32

vooraf, 09 uur 32. Rodgers: "Mourinho hoeft niets meer te bewijzen". AS Roma-coach Jose Mourinho is allesbehalve een vreemde voor Brendan Rodgers. De trainer van Leicester werd in 2004 naar de academie van Chelsea gehaald door de Portugees. "Iedereen wou zoals Mourinho zijn", herinnert Rodgers zich nog. "Hij gaf jonge coaches hoop met zijn charisma. Hij had gewoon de X-factor. Hij hoeft nu ook niets meer te bewijzen. Hij zal altijd een winnaar zijn. Ik heb alleen maar lof voor hem, hij is een van de beste coaches van onze generatie." .