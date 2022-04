Dessers kijkt uit naar halve finale tegen Marseille: "Ik geloof echt in onze kansen"

11:51

vooraf, 11 uur 51. Ook in de Conference League worden deze week de heenwedstrijden in de halve finales gespeeld. Feyenoord ontvangt daarin Olympique Marseille in thuisstadion De Kuip. Voor de club van Cyriel Dessers is het de eerste Europese halve finale in twintig jaar. Toen wonnen de Rotterdammers de UEFA Cup. Dessers verwacht ook nu een echte topwedstrijd. "Marseille is een erg goeie ploeg. Ze spelen eigenlijk een beetje hetzelfde voetbal als ons", zei de huurling van Genk. "Ze staan dit seizoen niet voor niets tweede in de Franse competitie. In de verdediging lopen spelers van 20 of 30 miljoen euro rond, dat hoeft geen verdere uitleg." Dessers is zelf bezig aan een fantastisch Europees seizoen. Hij trof al 8 keer raak. "Ik heb tot hiertoe een fantastisch toernooi gehad. Ik weet dat verdedigers zich vaak instellen op spitsen die veel scoren, omdat zij voor het meeste gevaar zorgen. Maar dat is eigenlijk altijd zo als je bij een topclub, zoals Feyenoord of Genk, speelt. Maar ik hou wel van die druk en kijk al uit naar de duels." Hij gelooft vol in de kansen van zijn eigen ploeg: "We hebben momenteel veel vertrouwen in onszelf. Dit komt omdat we een goed systeem hebben met duidelijke principes waarop we kunnen terugvallen als we het wat moeilijker hebben. Ik geloof dan ook echt in onze kansen. Als we spelen zoals we de vorige wedstrijden in het toernooi hebben gespeeld, denk ik dat we een goede kans maken om door te stoten naar de finale." .