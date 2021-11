Antonio Conte wint meteen na doelpunten- en kaartenfestival tegen Vitesse

Bij de bezoekers uit Arnhem viel Club Brugge-huurling Openda bij de rust in. De jonge Belg kwam te laat op de wedstrijdbespreking en moest daarom op de bank beginnen.

Hij zorgde ervoor dat Romero in de 59e minuut zijn tweede geel pakte en gaf Vitesse zo even het numerieke overwicht.

Even, want ook Doekhi ging een tweede keer in het boekje van de scheidsrechter en even later maakte Vitesse-doelman Schubert hands buiten de zestien. De Nederlanders eindigden daardoor met z'n negenen in Londen.

Tottenham is dankzij de zege opgerukt naar de tweede plaats. Het heeft drie punten achterstand op groepsleider Stade Rennes, dat zelf met 1-0 won.