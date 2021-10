Bekijk: Harry Kane valt in en maakt een hattrick in 20 minuten tijd

Bekijk de hattrick van invaller Harry Kane

Nog geen goal in de Premier League, hattrick in 20 minuten

Harry Kane was het onderwerp van een van de transfersoaps deze zomer. De spits leek op weg naar Manchester City, maar toen de transfer niet doorging legde hij zich neer bij een verlengd verblijf bij Tottenham.

De aanvaller kon dit seizoen nog niet scoren in de Premier League, maar in de Europa League staat zijn vizier wel op scherp. Kane mocht tegen Mura op het uur invallen en scoorde een zuivere hattrick.

"Elke spits wil scoren, dus de bal tegen het net zien vliegen geeft een zalig gevoel", zei Kane. "Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik vanavond in actie zou komen, maar het was leuk om te spelen. Hopelijk neem ik dit gevoel mee naar de competitie."