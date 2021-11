Technisch hoogstandje en heerlijke kopbal: Cyriel Dessers weer de held met geweldige goals

Opvallend: Dessers was al na 18 minuten ingevallen door een blessure bij zijn concurrent Bryan Linssen. Nog geen kwartier later was het al raak voor de spits.



Dessers draaide heerlijk weg van zijn belager met rechts, om vervolgens met links binnen de gelijkmaker te knallen. Ondanks de treffer leek Feyenoord toch lange tijd op weg naar een nederlaag in Tsjechië.



Maar diep in blessuretijd schoot Dessers weer te hulp. In minuut 94 redde hij een punt voor Feyenoord met een heerlijke kopbal.