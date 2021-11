Met o.a. deze knappe omhaal van Abraham stoot Roma door in Conference League

Roma had zichzelf in een lastig parket gebracht door 1 op 6 te pakken in de dubbele confrontatie met Bodo, met ook een 6-1-vernedering in Noorwegen.



Tegen Zorja Loegansk kon dus maar best gewonnen worden en dat deed de thuisploeg met verve. Perez en Zaniolo zorgen voor een veilige 2-0-bonus bij de rust. Na de koffie legde ook Tammy Abraham nog 2 goals in het mandje. Met een mooie omhaal legde hij de 4-0-eindstand vast.



Roma gaat zo samen met Bodo naar de volgende ronde. De Noren versloegen donderdagavond CSKA Sofia met 2-0.