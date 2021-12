AA Gent neemt slotmatch serieus, Flora Tallinn ontdekt Gent

11:42

vooraf, 11 uur 42. Coach Flora wil titelverlies doorspoelen. De competitie in Estland zit er al op. Flora Tallinn greep zondag op de slotdag net naast de titel: het speelde 2-2 tegen Levadia Tallinn, dat aan een punt genoeg had om de titel te vieren. Flora moest winnen. De Esten willen de ontgoocheling doorspoelen in Europa. Ze kunnen nog 2e worden: dan moeten ze zelf winnen en moet Partizan thuis verliezen van Famagusta. Trainer Jürgen Henn is een believer: "Het is jammer dat wij de titel in allerlaatste instantie verloren. Gelukkig is er deze match nog, zo hebben we niet de tijd om veel aan dat verlies te denken. We willen een mooi resultaat neerzetten." "Op Rauno Sappinen na is iedereen fit", meldt Henn. "Sappinen sukkelt met zijn lies, we wachten de laatste training af. Ik kan Sappinen zeker gebruiken in de aanval." .