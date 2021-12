AA Gent komt met spitsenduo Mboyo/Bruno op de proppen tegen Flora Tallinn

18:25 vooraf, 18 uur 25. Tegen Famagusta kregen enkele jongens al een kans. Zij krijgen die wellicht morgen ook maar dan is het wel het moment om wat meer te laten zien dan in het verleden het geval was. Hein Vanhaezebrouck. Tegen Famagusta kregen enkele jongens al een kans. Zij krijgen die wellicht morgen ook maar dan is het wel het moment om wat meer te laten zien dan in het verleden het geval was. Hein Vanhaezebrouck

18:18 vooraf, 18 uur 18. Conference League AA Gent schrijft 3 punten bij tegen het zwakke broertje in zijn poule

18:09 vooraf, 18 uur 09. Live op Sporza. U kunt de match vanavond op Sporza volgen op site/app met tekst (op deze pagina) en op Radio 1. Geert Heremans geeft commentaar. . Live op Sporza U kunt de match vanavond op Sporza volgen op site/app met tekst (op deze pagina) en op Radio 1. Geert Heremans geeft commentaar.

18:08 vooraf, 18 uur 08.

18:03 vooraf, 18 uur 03. Shirts geveild voor de Armste Week. De shirts die de spelers van AA Gent vanavond zullen dragen tijdens de wedstrijd tegen Flora Tallinn worden in het kader van de "Armste Week" geveild ten voordele van het Gentse Solidariteitsfonds. De KAA Gent Foundation veilt vanaf de aftrap van de wedstrijd de shirts van alle spelers die op het wedstrijdblad staan. Alle shirts worden persoonlijk gesigneerd en ongewassen aangeboden op de veilingsite matchwornshirt.com. De veiling loopt af op zondag 12 december om 15 uur. Het Gents Solidariteitsfonds is een initiatief van twaalf Gentse basiswerkingen. Zij zijn actief op de frontlinie van wat er zich aan de onderkant van onze samenleving afspeelt. Met het geld dat tijdens de Armste Week wordt ingezameld, betaalt het Gents Solidariteitsfonds voedsel, medicijnen, kledij, achterstallige huur en kosten voor mensen die het moeilijk hebben. Het Gents Solidariteitsfonds werkt zo preventief om dak- en thuisloosheid in Gent te bestrijden. . Shirts geveild voor de Armste Week De shirts die de spelers van AA Gent vanavond zullen dragen tijdens de wedstrijd tegen Flora Tallinn worden in het kader van de "Armste Week" geveild ten voordele van het Gentse Solidariteitsfonds. De KAA Gent Foundation veilt vanaf de aftrap van de wedstrijd de shirts van alle spelers die op het wedstrijdblad staan. Alle shirts worden persoonlijk gesigneerd en ongewassen aangeboden op de veilingsite matchwornshirt.com. De veiling loopt af op zondag 12 december om 15 uur. Het Gents Solidariteitsfonds is een initiatief van twaalf Gentse basiswerkingen. Zij zijn actief op de frontlinie van wat er zich aan de onderkant van onze samenleving afspeelt. Met het geld dat tijdens de Armste Week wordt ingezameld, betaalt het Gents Solidariteitsfonds voedsel, medicijnen, kledij, achterstallige huur en kosten voor mensen die het moeilijk hebben. Het Gents Solidariteitsfonds werkt zo preventief om dak- en thuisloosheid in Gent te bestrijden.

17:55 AA Gent kan rekenen op een sterke bank vandaag:. vooraf, 17 uur 55. AA Gent kan rekenen op een sterke bank vandaag:

17:54 vooraf, 17 uur 54. Geen cadeautjes. Door de zege van Tallinn tegen Partizan op de vorige speeldag is Gent sowieso de winnaar van groep B in de Conference League. Vandaag verwacht Hein Vanhaezebrouck geen tweede cadeau van de Esten. "Ze spelen voor hun tweede plaats, het wordt zeker geen uitloper van de groepsfase", stelt de coach van AA Gent. . Geen cadeautjes Door de zege van Tallinn tegen Partizan op de vorige speeldag is Gent sowieso de winnaar van groep B in de Conference League. Vandaag verwacht Hein Vanhaezebrouck geen tweede cadeau van de Esten. "Ze spelen voor hun tweede plaats, het wordt zeker geen uitloper van de groepsfase", stelt de coach van AA Gent.

17:53 vooraf, 17 uur 53. Flora Tallinn is geen gemakkelijke tegenstander. Ginds maakten wij een moeilijke eerste helft door. Pas na de rust waren we beter en uiteindelijk verdienden we daar te winnen. . Hein Vanhaezebrouck. Flora Tallinn is geen gemakkelijke tegenstander. Ginds maakten wij een moeilijke eerste helft door. Pas na de rust waren we beter en uiteindelijk verdienden we daar te winnen. Hein Vanhaezebrouck

17:47 Flora Tallinn komt met een minder experimenteel elftal voor de dag:. vooraf, 17 uur 47. Flora Tallinn komt met een minder experimenteel elftal voor de dag:

17:45 Hein Vanhaezebrouck beloofde vooraf dat hij geen B-elftal uit zijn hoed zou toveren voor de wedstrijd vanavond. Een B-elftal kan je het niet noemen, maar de Gentse trainer voert wel zeven veranderingen door in zijn basiself. Enkel Hanche-Olsen, Ngadeu, De Sart en Owusu zijn ook in de laatste competitiewedstrijd tegen OH Leuven gestart. vooraf, 17 uur 45. Hein Vanhaezebrouck beloofde vooraf dat hij geen B-elftal uit zijn hoed zou toveren voor de wedstrijd vanavond. Een B-elftal kan je het niet noemen, maar de Gentse trainer voert wel zeven veranderingen door in zijn basiself. Enkel Hanche-Olsen, Ngadeu, De Sart en Owusu zijn ook in de laatste competitiewedstrijd tegen OH Leuven gestart.

11:45 De spelers en staf van Flora Tallinn maken een ochtendwandeling door het historische centrum van Gent. vooraf, 11 uur 45. De spelers en staf van Flora Tallinn maken een ochtendwandeling door het historische centrum van Gent

11:43 AA Gent is blij met de Europese lente! vooraf, 11 uur 43. AA Gent is blij met de Europese lente!

11:42 vooraf, 11 uur 42. Coach Flora wil titelverlies doorspoelen. De competitie in Estland zit er al op. Flora Tallinn greep zondag op de slotdag net naast de titel: het speelde 2-2 tegen Levadia Tallinn, dat aan een punt genoeg had om de titel te vieren. Flora moest winnen. De Esten willen de ontgoocheling doorspoelen in Europa. Ze kunnen nog 2e worden: dan moeten ze zelf winnen en moet Partizan thuis verliezen van Famagusta. Trainer Jürgen Henn is een believer: "Het is jammer dat wij de titel in allerlaatste instantie verloren. Gelukkig is er deze match nog, zo hebben we niet de tijd om veel aan dat verlies te denken. We willen een mooi resultaat neerzetten." "Op Rauno Sappinen na is iedereen fit", meldt Henn. "Sappinen sukkelt met zijn lies, we wachten de laatste training af. Ik kan Sappinen zeker gebruiken in de aanval." . Coach Flora wil titelverlies doorspoelen De competitie in Estland zit er al op. Flora Tallinn greep zondag op de slotdag net naast de titel: het speelde 2-2 tegen Levadia Tallinn, dat aan een punt genoeg had om de titel te vieren. Flora moest winnen.



