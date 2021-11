LIVE: Gent moet achtervolgen na schitterende tegentreffer van net over de middenlijn

Een bedankbriefje richting Flora Tallinn. AA Gent is al zeker groepswinnaar door de 1-0-stuntzege van de Esten tegen Partizan Belgrado. De Buffalo’s mogen zo meteen naar de 1/8e finales van de Conference League. Straks kan het die kwalificatie tegen Anorthosis Famagusta nog wat extra glans geven.



Door de nederlaag in Estland blijft Partizan steken op 7 punten. Doordat het onderlinge resultaat in het voordeel is van AA Gent (2-1 over twee matchen) ligt de eerste plaats in de groep vast.