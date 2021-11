Gent mist zieke Kums in Conference League: "Maar het is geen corona"

22:08

vooraf, 22 uur 08. Gent zonder zieke Kums. Sven Kums is de grote afwezige bij KAA Gent. "Hij is een beetje ziek en heeft wat hoofdpijn", legt Vanhaezebrouck uit. "We hebben de testen gedaan, het is geen Covid-19. Maar het is te zot om hem drie dagen mee te nemen naar Cyprus. Dan laat je hem beter thuis uitzieken." .