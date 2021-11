Cypriotische wereldgoal bezorgt Gent eerste nederlaag, Buffalo's wel groepswinnaar

Bekijk het verslag:

Gent slikt schitterend doelpunt

Nog voor er in Cyprus ook maar tegen een bal werd getrapt, was Gent al zeker van de groepswinst. Flora Tallin zorgde daar eigenhandig voor. De Esten wonnen verrassend met 1-0 van Partizan Belgrado, de nummer 2 in de stand. Doordat het onderlinge resultaat in het voordeel is van AA Gent (2-1 over twee matchen) ligt de eerste plaats in de groep vast.



Een luxepositie dus. Vanhaezebrouck kon zo enkele sterkhouders zoals Odjidja, Tissoudali en Depoitre laten rusten. Kums was ziek. Het bracht het combinatiespel niet ten goede bij de "Buffalo's".

In de beginfase moesten we het doen met een schot van Bruno, net naast. De passing was te slordig om echt kansen in elkaar te knutselen.



De partij verdiende eigenlijk geen doelpunt, maar die kwam toch letterlijk en figuurlijk uit de lucht vallen. Christodoulopoulos zag dat Bolat ver uit zijn doel stond en haalde net over de middenlijn uit. Een geweldig doelpunt.

Gent moest dan antwoorden en dat deed het ook net voor de rust. Na een vrije trap belandde de bal bij Ngadeu die zijn schot van de lijn gekeerd zag.