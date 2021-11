Gent rekent op Depoitre tegen Partizan: "Met hem erbij kan je altijd winnen"

vooraf, 16 uur 11. Perfect rapport voorlopig. Met drie zeges op een rij en geen enkel tegendoelpunt kan AA Gent indrukwekkende cijfers voorleggen in de Conference League. Als het vanavond Partizan Belgrado een tweede keer opzij zet, dan is de groepswinst binnen. .

vooraf, 15 uur 03. Depoitre: "Efficiënter uit de hoek komen". Laurent Depoitre kreeg dit seizoen al heel wat kritiek te verduren, maar voelt dat hij stilaan naar zijn beste vorm groeit. "Ik heb een zware periode achter de rug waardoor ik in mijn progressie afgeremd werd door tal van blessures", legde de 32-jarige spits uit op de persconferentie. "Voor het ogenblik kan ik de wedstrijden aan elkaar breien en ken ik niet zoveel problemen meer. Ik ben daar zeer tevreden mee en hoop dat nog lange tijd te kunnen volhouden." Trainer Hein Vanhaezebrouck sprak zijn volste vertrouwen uit in zijn sterke spits. Al ziet Depoitre zelf nog wat werkpuntjes: "Ik hoop wel nog iets efficiënter uit de hoek te kunnen komen de komende matchen." "Met Tarik Tissoudali klikt het wel", meent hij over zijn spitsbroeder. "Hij heeft een sterke dribbel in de voeten. Wij zijn zeer complementair en dat moet resulteren in doelpunten. Zo ook tegen Partizan Belgrado." .

vooraf, 16 uur 32. Partizan-coach: "Gaan vol onze kans in terugmatch". "We hebben de eerste match dan wel verloren, maar we gaan vol onze kans gaan in de terugmatch op Gent", blikte Aleksandar Stanojevic vooruit. Over zijn basiself wil hij nog niets kwijt. "Ik kan op enkele belangrijke spelers geen beroep doen, dat is een serieuze domper voor deze belangrijke partij. Ik heb de elf starters al in mijn hoofd maar ik wil zo lang mogelijk wachten om onze exacte ploeg vrij te geven." .