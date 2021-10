LIVE: Veel Gents balbezit, weinig doelkansen in Belgrado

Fase per fase

34' eerste helft, minuut 34. Counterend Partizan. Het blijft opletten voor de vinnige Servische counters; Markovic ontdoet zich van Nurio, maar verslikt zich vervolgens in de bal en het veld.

32' eerste helft, minuut 32. Na een listig passje van Kums stormt Chakvetadze op doelman Popovic af. De Georgiër lijkt af te drukken, maar wordt in extremis nog teruggehaald. Hier zat meer in voor de bezoekers.

29' eerste helft, minuut 29. Na goed doorzetten van Odjidja kan Chakvetadze een afgeweken pass in een tijd op de slof nemen. Het schot van de Georgiër wordt uiteindelijk makkelijk afgeblokt door de Servische defensie.

27' eerste helft, minuut 27. Na een aangename openingsfase is het tempo nu toch wel wat gezakt in Belgrado. Beide ploegen hebben een goede organisatie neergezet, waardoor er bijna geen doorkomen aan is.

26' Hanche-Olson wordt neergehaald. eerste helft, minuut 26. Hanche-Olson wordt neergehaald

23' eerste helft, minuut 23. Door de slordigheden bij Gent komt de thuisploeg nu toch wat beter in de partij. Bij de Serviërs rekenen ze vooral op de snelheid van Markovic en Gomes.

20' eerste helft, minuut 20. Schuiver Gomes zoeft naast. Na dom balverlies van Okumu trekt Partizan razendsnel naar de Gentse zestien. De lage schuiver van Ricardo Gomes zoeft uiteindelijk nipt naast de verkeerde kant van de paal.

19' eerste helft, minuut 19. Het blijft voor Gent momenteel vooral opletten voor een Servische counter. Geert Heremans op Radio 1.

17' eerste helft, minuut 17. Depoitre en Odjidja zetten opnieuw samen een aanval op. Uiteindelijk is het de Gentse kapitein die zijn schot vanaf de rand van de zestien hoog over ziet zoeven.

15' eerste helft, minuut 15. Depoitre mikt over. Chakvetadze zet zich knap door op de linkerflank en vindt dan de afhakende Depoitre in de zestien. De targetspits duwt de bal uiteindelijk in een tijd hoog over het doel van Popovic. Een eerste waarschuwing voor Partizan.

14' eerste helft, minuut 14. Wachten op doelkansen. Het blijft wachten op de eerste echte kans van de wedstrijd. De bezoekers mogen de partij dan wel domineren, maar na de penaltyfase met Odjidja zijn de manschappen van Vanhaezebrouck niet echt meer gevaarlijk geweest.

11' eerste helft, minuut 11. Scherpschutter Ricardo Gomes zit voorlopig stevig in de broekzak van Ngadeu en Okumu. De Kaapverdische spits scoorde dit seizoen al 14 doelpunten in 12 wedstrijden en verkeert momenteel in bloedvorm.

9' eerste helft, minuut 9. Zoekend Partizan. Het blijft zoeken voor de thuisploeg in deze openingsfase. Gent heeft de wedstrijd voorlopig helemaal onder controle tegen de fiere leider uit Servië.

7' eerste helft, minuut 7.

6' Gele kaart voor Vadis Odjidja Ofoe van KAA Gent tijdens eerste helft, minuut 6 Vadis Odjidja Ofoe KAA Gent

5' eerste helft, minuut 5. Geen penalty voor Gent, wel geel voor Odjidja! Na een knappe een-twee met Depoitre dringt Odjidja de zestien binnen. De middenvelder wordt van de sokken gelopen door Obradovic, maar krijgt zowaar geel voor een schwalbe. Een vreemde beslissing.

3' eerste helft, minuut 3. Partizan-kapitein Natcho legt een eerste keer aan vanaf de rand van de zestien, maar treft het lichaam van Ngadeu. De Serviërs schreeuwen tevergeefs om een strafschop.

2' eerste helft, minuut 2. Het zijn de Buffalo's die het heft meteen in handen nemen. Een eerste voorzet van Nurio belandt uiteindelijk in hoekschop.

1' eerste helft, minuut 1. AFTRAP. KAA Gent trapt de wedstrijd op gang in Belgrado. Nemen ze straks de koppositie over van Partizan Belgrado?