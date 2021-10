Hein Vanhaezebrouck: "Het wordt een heksenketel in Belgrado"

19:49

vooraf, 19 uur 49. Vanhaezebrouck: "Moeilijke wedstrijd". Met 6 op 6 doet Gent het uitstekend in de Conference League. Maar ook Partizan Belgrado heeft voorlopig het maximum van de punten. "Partizan is het gewoon om te winnen. We zullen spelen in een heksenketel waarin veel kabaal zal worden gemaakt. Dat kan een impact hebben op de wedstrijd", zegt Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. "Het wordt een moeilijke wedstrijd. Dit zal een wedstrijd zijn op Europa League-niveau." .