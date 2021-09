LIVE: Tissoudali zet sterk Gent verdiend op voorsprong tegen Cyprioten

31' eerste helft, minuut 31. Ngadeu pikt een hoge voorzet op en trapt hard in het zijnet. Gent wil met een dubbele voorsprong gaan rusten. . Ngadeu pikt een hoge voorzet op en trapt hard in het zijnet. Gent wil met een dubbele voorsprong gaan rusten.

31' Gele kaart voor Pavlos Korrea van Anorthosis Famagusta tijdens eerste helft, minuut 31 Pavlos Korrea Anorthosis Famagusta

29' eerste helft, minuut 29. Tissoudali doet het! 1-0. Daar is de 1-0! Tissoudali dribbelt zich een weg door de Famagusta-verdediging. De spits van Gent lobt naar de verste paal, waar Korrea de bal over de doellijn helpt. . Tissoudali doet het! 1-0 Daar is de 1-0! Tissoudali dribbelt zich een weg door de Famagusta-verdediging. De spits van Gent lobt naar de verste paal, waar Korrea de bal over de doellijn helpt.

29' Goal voor KAA Gent. Spyros Risvanis scoort ongelukkig in eigen doel. eerste helft, minuut 29. Doelpunt voor KAA Gent Goal voor KAA Gent. Spyros Risvanis scoort ongelukkig in eigen doel.

29' Owngoal tijdens eerste helft, minuut 29 door Spyros Risvanis van KAA Gent. 1, 0. own goal KAA Gent Anorthosis Famagusta 34' 1 0

25' eerste helft, minuut 25. Heet standje voor Famgusta-doel. Gent creëert opnieuw een grote kans, maar niemand wil op doel trappen. Het loopt goed af voor de bezoekers. . Heet standje voor Famgusta-doel Gent creëert opnieuw een grote kans, maar niemand wil op doel trappen. Het loopt goed af voor de bezoekers.

22' eerste helft, minuut 22. Vanhaezebrouck met mooie controle. Met de handen achter de rug toont Hein Vanhaezebrouck zijn voetbalkunsten aan de zijlijn. Hij duwt een hoge bal meteen in de loop van Nurio. . Vanhaezebrouck met mooie controle Met de handen achter de rug toont Hein Vanhaezebrouck zijn voetbalkunsten aan de zijlijn. Hij duwt een hoge bal meteen in de loop van Nurio.

19' eerste helft, minuut 19. Gent drukt door. Hanche-Olsen en Tissoudali zetten een goede aanval op. De verdediging van Anorthosis Famagusta ziet sterretjes, maar houdt de netten schoon. . Gent drukt door. Hanche-Olsen en Tissoudali zetten een goede aanval op. De verdediging van Anorthosis Famagusta ziet sterretjes, maar houdt de netten schoon.

15' Bezoes stuit op doelman. Tissoudali en Bezoes zetten een knap een-tweetje op in de zestien van de bezoekers. Bezoes haalt uit, doelman Tzur gaat goed plat. . eerste helft, minuut 15. Bezoes stuit op doelman Tissoudali en Bezoes zetten een knap een-tweetje op in de zestien van de bezoekers. Bezoes haalt uit, doelman Tzur gaat goed plat.

13' eerste helft, minuut 13. Nurio Furtona dweilt de hele linkerflank af maar wordt geveld door een tackle. De gele kaart blijft uit, al was die misschien terecht. . Nurio Furtona dweilt de hele linkerflank af maar wordt geveld door een tackle. De gele kaart blijft uit, al was die misschien terecht.

11' eerste helft, minuut 11.

9' eerste helft, minuut 9. Tissoudali incasseert tik. Tissoudali loopt diep, maar knalt tegen de arm van Korrea aan. De Gent-spits voelt eens of zijn neus nog recht staat en kan doorspelen. . Tissoudali incasseert tik Tissoudali loopt diep, maar knalt tegen de arm van Korrea aan. De Gent-spits voelt eens of zijn neus nog recht staat en kan doorspelen.

6' Bijna owngoal! Een strakke voorzet bezorgt Korrea heel wat moeite. De verdediger raakt de bal verkeert en verschalkt met een hoge lob bijna z'n eigen doelman. . eerste helft, minuut 6. Bijna owngoal! Een strakke voorzet bezorgt Korrea heel wat moeite. De verdediger raakt de bal verkeert en verschalkt met een hoge lob bijna z'n eigen doelman.

5' eerste helft, minuut 5. Het eerste schot(je) tussen de palen komt van de bezoekers. Bolat plukt makkelijk, de Cyprioten tonen dat ze willen voetballen. Ook Gent dreigt voor het eerst, maar Tissoudali kan de bal net niet meegraaien. . Het eerste schot(je) tussen de palen komt van de bezoekers. Bolat plukt makkelijk, de Cyprioten tonen dat ze willen voetballen. Ook Gent dreigt voor het eerst, maar Tissoudali kan de bal net niet meegraaien.

2' eerste helft, minuut 2. De Ghelamco Arena loopt niet vol voor de partij vanavond. Enkel het bezoekersvak is goed gevuld. . De Ghelamco Arena loopt niet vol voor de partij vanavond. Enkel het bezoekersvak is goed gevuld.

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt in Ghelamco Arena! De zoektocht naar 6 op 6 in de Conference League is begonnen voor Gent. Wordt de Cypriotische bekerwinnaar thuis ingeblikt? . De bal rolt in Ghelamco Arena! De zoektocht naar 6 op 6 in de Conference League is begonnen voor Gent. Wordt de Cypriotische bekerwinnaar thuis ingeblikt?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:42 vooraf, 18 uur 42. Wie wisselt Vanhaezebrouck vandaag? Hij heeft in de Conference League 11 wisselspelers op de bank. Keuze zat voor de T1 van Gent. . Wie wisselt Vanhaezebrouck vandaag? Hij heeft in de Conference League 11 wisselspelers op de bank. Keuze zat voor de T1 van Gent.

18:37 vooraf, 18 uur 37. We hebben heel wat blessures gehad, gelukkig kunnen we wat spelers recupereren. Famagusta is een ploeg met gestalte en ervaring, we moeten naar onszelf kijken en deze thuiswedstrijd zien te winnen. . Hein Vanhaezebrouck bij Play Sports. We hebben heel wat blessures gehad, gelukkig kunnen we wat spelers recupereren. Famagusta is een ploeg met gestalte en ervaring, we moeten naar onszelf kijken en deze thuiswedstrijd zien te winnen. Hein Vanhaezebrouck bij Play Sports