AA Gent over Famagusta: "Laatste wat we doen is tegenstander onderschatten"

vooraf, 16 uur 02. Famagusta is een sterke en te duchten tegenstander. Zij hebben een goede ploeg met mannen als een Christodoulopoulos. Het is een team met een pak ervaring en is zeker geen gemakkelijke opgave. Maar iedereen weet ondertussen wat ons doel is. Hein Vanhaezebrouck (coach AA Gent).

16:01

vooraf, 16 uur 01. Famagusta lijkt zijn start in de competitie wat gemist te hebben en staat momenteel slechts als 10e geklasseerd in de eigen competitie. "AA Gent is een ploeg die zowat alles wel al heeft meegemaakt. Het laatste wat we doen is onze tegenstander onderschatten", zegt de Gentse T1. "Wij moeten in eerste instantie naar onszelf kijken. Kijk de match tegen Flora. Daar hebben we te laks gespeeld. Tegen Cercle was het weer van dat maar dat wil ik zo snel mogelijk weer gewijzigd zien." "Of dat morgen al het geval is dat weet ik niet. Je moet daarvoor kunnen terugvallen op spelers met een gezonde arrogantie. Zij trekken de rest dan wel over de schreef", geeft Vanhaezebrouck mee. .