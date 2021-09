AA Gent behoudt perfect rapport in Conference League na winst tegen Famagusta

Hein Vanhaezebrouck (coach Gent): "We wilden absoluut starten met 6 punten. Onze efficiëntie is nog een werkpunt, maar de overwinning is absoluut verdiend. De jongste weken ging het moeizaam, dit was al beter."

"We hebben luxevervangingen kunnen doen, dat is wel eens anders geweest. De tegenstander was niet geweldig vandaag. Het heeft lang geduurd tot de bevrijdende tweede treffer viel. Laat ons daaraan werken en vooral rustig blijven."