Vanhaezebrouck voert 4 wissels door voor duel met Flora Tallinn

vooraf, 18 uur 23. Van Champions League naar Conference League. Flora Tallinn begon zijn Europese campagne in juli in de eerste voorronde van de Champions League. Daarin versloeg de Estse kampioen het Maltese Hibernians, maar in de volgende ronde bleek Legia Warschau te sterk. De derde voorronde van de Europa League was het vangnet, maar daar ging Flora na penalty's onderuit tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Nog een trapje lager had Flora meer succes in de laatste voorronde van de Conference League. Het Ierse Shamrock Rovers werd daarin vlot opzijgezet. .

vooraf, 13 uur 29. Vanhaezebrouck onderschat Flora niet. Flora debuteert op het Europese toneel, maar Hein Vanhaezebrouck hoedt zich voor onderschatting. "Velen denken dat dit een zwakke ploeg is, maar ik zag beelden van hun kwalificatiematchen en weet beter." "Het is een stevige ploeg, die maar net door Legia Warschau werd geklopt in de Champions League-voorronde. En nog nipter door Omonia Nicosia, de tegenstander van Antwerp, in de Europa League-voorronde. Daar kwamen penalty's aan te pas." "Ze slikken telkens weinig goals en het feit dat ze voor het eerst een wedstrijd in een Europese groepsfase spelen, zal hen nog een boost geven." "Maar ongeacht de tegenstand is het ons doel om Europees te overwinteren. Dat zijn we aan onze status verplicht, maar ik zal geen enkele tegenstander in onze groep onderschatten." "Om te overwinteren moeten we bij de eerste 2 eindigen." .