LIVE: Plaatst Gent zich voor de laatste voorronde van de Conference League?

Fase per fase

8' eerste helft, minuut 8. De openingsfase is toch wel voor Gent. Ze zijn nu lichtjes aan het domineren. Johan De Caluwé op Radio 1. De openingsfase is toch wel voor Gent. Ze zijn nu lichtjes aan het domineren Johan De Caluwé op Radio 1

6' eerste helft, minuut 6. Opnieuw dreiging van Gent. Nu is het Operi die in één tijd uithaalt op een weggekopte bal, maar zijn schot is niet gekadreerd. . Opnieuw dreiging van Gent. Nu is het Operi die in één tijd uithaalt op een weggekopte bal, maar zijn schot is niet gekadreerd.

5' Hjulsager zet Cerniauskas aan het werk. De eerste dreiging komt van Gent, na een gezapig begin. Hjulsager probeert het met een verre knal en dwingt Cerniauskas meteen tot een knappe redding. Gent houdt er een hoekschop aan over, maar die levert niks op. . eerste helft, minuut 5. Hjulsager zet Cerniauskas aan het werk De eerste dreiging komt van Gent, na een gezapig begin. Hjulsager probeert het met een verre knal en dwingt Cerniauskas meteen tot een knappe redding. Gent houdt er een hoekschop aan over, maar die levert niks op.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Riga brengt de bal aan het rollen. Brengen de Letten Gent weer in de problemen of is het team van Vanhaezebrouck nu wel meteen bij de les? . Aftrap Riga brengt de bal aan het rollen. Brengen de Letten Gent weer in de problemen of is het team van Vanhaezebrouck nu wel meteen bij de les?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:54 vooraf, 18 uur 54. Als Gent hier op een gelijkspel blijft steken, dan komen er verlengingen en mogelijk ook strafschoppen. Ze moeten winnen en dat geeft toch ongetwijfeld wat druk. Johan De Caluwé op Radio 1. Als Gent hier op een gelijkspel blijft steken, dan komen er verlengingen en mogelijk ook strafschoppen. Ze moeten winnen en dat geeft toch ongetwijfeld wat druk. Johan De Caluwé op Radio 1

18:35 vooraf, 18 uur 35. Inzet: ticket voor de play-offs. Als Gent doorstoot naar de laatste voorronde van de Conference League ontmoet het de winnaar van het duel tussen Rakow Czestochowa en Roebin Kazan. De heenwedstrijd eindigde op een scoreloos gelijkspel. Intussen zit de eerste helft van de terugwedstrijd er al bijna op en ook nu staat het nog steeds 0-0. . Inzet: ticket voor de play-offs Als Gent doorstoot naar de laatste voorronde van de Conference League ontmoet het de winnaar van het duel tussen Rakow Czestochowa en Roebin Kazan. De heenwedstrijd eindigde op een scoreloos gelijkspel. Intussen zit de eerste helft van de terugwedstrijd er al bijna op en ook nu staat het nog steeds 0-0.

18:24 vooraf, 18 uur 24. Zet Riga ongeslagen reeks voort? Gent blijft op zoek naar de goede vorm. Met 1 op 9 staat het na 3 speeldagen voorlaatste in de Jupiler Pro League en vorige week raakte het thuis tegen Riga ook al niet verder dan een 2-2-gelijkspel. Riga vergaat het momenteel beter. In eigen competitie boekte het een 6 op 6 en afgelopen zondag won het ook in de 1/8e finales van de Letse beker. Met de Europese wedstrijd tegen Gent erbij zijn de Letten zo al 4 wedstrijden ongeslagen. . Zet Riga ongeslagen reeks voort? Gent blijft op zoek naar de goede vorm. Met 1 op 9 staat het na 3 speeldagen voorlaatste in de Jupiler Pro League en vorige week raakte het thuis tegen Riga ook al niet verder dan een 2-2-gelijkspel.



Riga vergaat het momenteel beter. In eigen competitie boekte het een 6 op 6 en afgelopen zondag won het ook in de 1/8e finales van de Letse beker. Met de Europese wedstrijd tegen Gent erbij zijn de Letten zo al 4 wedstrijden ongeslagen.

18:09 vooraf, 18 uur 09. Bruno aan de aftrap bij Gent. In vergelijking met de laatste competitiewedstrijd tegen KV Oostende voert Hein Vanhaezebrouck 3 wijzigingen door. Godeau, Operi en Bruno komen in de basis. Malede, Samoise en Hanche-Olsen verhuizen naar de bank. . Bruno aan de aftrap bij Gent In vergelijking met de laatste competitiewedstrijd tegen KV Oostende voert Hein Vanhaezebrouck 3 wijzigingen door. Godeau, Operi en Bruno komen in de basis. Malede, Samoise en Hanche-Olsen verhuizen naar de bank.

18:06 vooraf, 18 uur 06.

07:35 vooraf, 07 uur 35. We brengen goed voetbal, maar laten te veel kansen liggen en maken achterin onnodige fouten. We moeten zowel voorin als achterin efficiënter zijn. Hein Vanhaezebrouck (coach Gent). We brengen goed voetbal, maar laten te veel kansen liggen en maken achterin onnodige fouten. We moeten zowel voorin als achterin efficiënter zijn. Hein Vanhaezebrouck (coach Gent)

07:34 vooraf, 07 uur 34. De sfeer was opperbest op de laatste training.

07:33 vooraf, 07 uur 33. Gelukkig tellen de uitdoelpunten niet meer dubbel, dus met een 0-0 of 1-1 hebben we nog altijd kans om door te stoten. Hein Vanhaezebrouck (coach Gent). Gelukkig tellen de uitdoelpunten niet meer dubbel, dus met een 0-0 of 1-1 hebben we nog altijd kans om door te stoten. Hein Vanhaezebrouck (coach Gent)

07:33 vooraf, 07 uur 33. Conference League AA Gent kan slappe start tegen Rigas nog uitwissen met bedrijvige eindsprint

07:33 - Vooraf Vooraf, 07 uur 33

Opstelling FK RFS. Vytautas Cerniauskas, Vladislavs Sorokins, Vitalijs Jagodinskis, Ziga Lipuscek, Artur Pikk, Kevin Friesenbichler, Leonel Strumia, Tomislav Saric, Tomas Simkovic, Darko Lemajic, Emerson Santana Deocleciano Opstelling FK RFS Vytautas Cerniauskas, Vladislavs Sorokins, Vitalijs Jagodinskis, Ziga Lipuscek, Artur Pikk, Kevin Friesenbichler, Leonel Strumia, Tomislav Saric, Tomas Simkovic, Darko Lemajic, Emerson Santana Deocleciano

Opstelling KAA Gent. Sinan Bolat, Joseph Okumu, Michael Ngadeu-Ngadjui, Bruno Godeau, Christopher Operi, Alessio Castro-Montes, Vadis Odjidja Ofoe, Andrew Hjulsager, Julien De Sart, Tarik Tissoudali, Gianni Bruno Opstelling KAA Gent Sinan Bolat, Joseph Okumu, Michael Ngadeu-Ngadjui, Bruno Godeau, Christopher Operi, Alessio Castro-Montes, Vadis Odjidja Ofoe, Andrew Hjulsager, Julien De Sart, Tarik Tissoudali, Gianni Bruno